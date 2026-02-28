Την άμεση διακοπή κάθε χρήσης της τεχνολογίας της Anthropic από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες διέταξε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άρνηση της εταιρείας να παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στα εργαλεία της στο Πεντάγωνο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Διατάσσω ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαζόμαστε πλέον μαζί τους».

Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε σχεδόν μία ώρα πριν από την προθεσμία που είχε θέσει το Πεντάγωνο προς την εταιρεία, προκειμένου να επιτρέψει απεριόριστη πρόσβαση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καταστροφικό λάθος» την άρνηση της καλιφορνέζικης νεοφυούς επιχείρησης και υποστήριξε ότι «ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών, τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η απόσυρση των εργαλείων της Anthropic από κρατικά έργα θα γίνει σταδιακά μέσα στους επόμενους έξι μήνες, περιλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας.

H Anthropic, η δεύτερη σε μέγεθος εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης μετά την OpenAI, διαθέτει μια μεγάλη «οικογένεια» μοντέλων Gen AI που ονομάζεται Claude. Αυτά τα μοντέλα μπορούν να εκτελέσουν μια σειρά από εργασίες, από τη λεζάντα εικόνων και τη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Η στάση της Anthropic και οι αιχμές Τραμπ

Η απόφαση του Τραμπ ελήφθη μία ημέρα αφότου ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις για απεριόριστη χρήση της τεχνολογίας της εταιρίας, επικαλούμενος ανησυχίες ότι τα συστήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για «μαζική εσωτερική παρακολούθηση» και «πλήρως αυτόνομα επιθετικά όπλα». Η Anthropic έχει εκφράσει αντιρρήσεις ειδικά για τη χρήση των εργαλείων της, συμπεριλαμβανομένου του Claude, σε τέτοιου είδους εφαρμογές.

Το υπουργείο Άμυνας έχει δηλώσει ότι δεν ζητεί τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αυτούς τους σκοπούς, αλλά επιδιώκει η εταιρία να αποδεχθεί «οποιαδήποτε νόμιμη χρήση» των εργαλείων της. Στις ΗΠΑ, πάντως, το νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει περιορισμένο.

Ο Τραμπ απείλησε επιπλέον την εταιρία, τονίζοντας ότι «καλύτερα να συμμορφωθούν και να είναι βοηθητικοί κατά τη διάρκεια της σταδιακής κατάργησης, αλλιώς θα χρησιμοποιήσω την Πλήρη Εξουσία της Προεδρίας για να τους αναγκάσω να συμμορφωθούν, με σοβαρές αστικές και ποινικές συνέπειες». Η Anthropic δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Στήριξη από Άλτμαν και αντιδράσεις στον κλάδο

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εμφανίστηκε να στηρίζει τον Αμοντέι, επισημαίνοντας σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό ότι συμμερίζεται τις ίδιες «κόκκινες γραμμές». Σύμφωνα με το σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του BBC, η OpenAI θα απορρίπτει επίσης αμυντικές χρήσεις που είναι «παράνομες ή ακατάλληλες για αναπτύξεις σε υποδομές cloud, όπως η εγχώρια παρακολούθηση και τα αυτόνομα επιθετικά όπλα».

Σε συνάντηση που είχε προηγηθεί την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να απείλησε ότι θα επικαλεστεί τον Defense Production Act, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να χρησιμοποιεί τα προϊόντα της Anthropic όπως κρίνει, ενώ ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι η εταιρία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα», κάτι που θα την καθιστούσε μη ασφαλή για κρατική χρήση. Ο Αμοντέι δήλωσε ότι προτιμά να διακόψει τη συνεργασία με το Πεντάγωνο παρά να αποδεχθεί τέτοιους όρους.

Ο υφυπουργός Άμυνας Έμιλ Μάικλ επιτέθηκε προσωπικά στον Αμοντέι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι «θέλει να παρακάμψει το Κογκρέσο και να επιβάλει τους δικούς του κανόνες, αψηφώντας δημοκρατικά θεσπισμένους νόμους».

Συμβόλαια δισεκατομμυρίων και ανοιχτή επιστολή εργαζομένων

Η Anthropic έχει συνάψει συμβόλαιο ύψους 200 εκατ. δολαρίων με το Πεντάγωνο, ενώ η πρόσφατη αποτίμησή της ανήλθε στα 380 δισ. δολάρια, βάσει των τρεχόντων εσόδων και των εκτιμώμενων μελλοντικών κερδών. Πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εταιρία «έχει το πάνω χέρι» και ότι η νομική βάση των απειλών περί επίκλησης του Defense Production Act ή χαρακτηρισμού ως κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα είναι «εξαιρετικά αδύναμη». Σε περίπτωση εφαρμογής των απειλών, η Anthropic θα μπορούσε να προσφύγει νομικά κατά του υπουργείου ή στελεχών του.

Παράλληλα, σωματεία που εκπροσωπούν περίπου 700.000 εργαζομένους σε Amazon, Google και Microsoft υπέγραψαν ανοικτή επιστολή καλώντας τις εταιρίες τους να «αρνηθούν να συμμορφωθούν» με τις απαιτήσεις του Πενταγώνου. «Οι εργαζόμενοι στην τεχνολογία είμαστε ενωμένοι στη θέση ότι οι εργοδότες μας δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στον πόλεμο», ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο του Alphabet Workers Union.

protothema.gr