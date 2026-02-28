Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διεξάγει «μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση», κάνοντας λόγο για «μεγάλες επιχειρήσεις» στο έδαφος του Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει «κάθε δυνατό μέτρο» για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και να υπάρξουν απώλειες». Παράλληλα, διεμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιχείρησε να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και ότι αναπτύσσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι, όπως είπε, απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν τους πυραύλους του Ιράν» και ότι «θα εξαλείψουν το ναυτικό του».

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται ενώ από την ιρανική πλευρά μεταδίδονται πληροφορίες για εκρήξεις σε περιοχές της χώρας, με το επίσημο πρακτορείο IRNA να κάνει λόγο για έκρηξη στην επαρχία Ιλάμ. Την ίδια ώρα, το ιρανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών θα ανακοινωθεί μόλις υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα μετά τις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική». Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους φόβους για γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις στρατιωτικές και πολιτικές εξελίξεις.