Πριν από τις επιθέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε ότι η επίθεση στο Ιράν ενέχει υψηλό ρίσκο, αλλά και υψηλή ανταμοιβή αν πετύχει.

Πριν από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς έντονων και λεπτομερών ενημερώσεων που τον έφεραν αντιμέτωπο με αποφάσεις υψηλού ρίσκου.

Eπιχείρηση «Epic Fury»

Οι αξιωματούχοι του παρουσίασαν την επιχείρηση, που το Πεντάγωνο ονόμασε «Operation Epic Fury», ως ένα σενάριο γεμάτο κινδύνους -πιθανές σημαντικές απώλειες, αμερικανικές βάσεις ευάλωτες σε ιρανικούς πυραύλους, και αντιδράσεις πληρεξουσίων στο Ιράκ και τη Συρία -αλλά ταυτόχρονα με τη δυνατότητα να φέρει στρατηγική ανατροπή στην ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Καθώς οι ενημερώσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, ο Τραμπ άκουγε προσεκτικά τις εκτιμήσεις των κορυφαίων αξιωματούχων. Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο στρατηγός Νταν Κέιν, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Κάθε παρουσίαση περιείχε όχι μόνο αριθμούς και στρατιωτικά σενάρια, αλλά και πολιτικές αναλύσεις για το πώς μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να αλλάξει την περιοχή υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων.

Η συνάντηση που κρίθηκαν όλα

Στην κορύφωση των συζητήσεων, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έφτασε στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει στις κρίσιμες συνομιλίες στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου.

Παρά τους φόβους και τις πιθανές συνέπειες, η εκτίμηση ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να φέρει «υψηλή ανταμοιβή» φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση του Τραμπ.

Η περιοχή βυθίστηκε ξαφνικά σε μια νέα, απρόβλεπτη κατάσταση.

Αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε στόχους σε όλο το Ιράν, προκαλώντας αμέσως αντεπιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και γειτονικών αραβικών χωρών του Κόλπου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η απόφαση συνδυάζει τόλμη και υπολογισμένο ρίσκο, ενώ οι επιπτώσεις για την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους παραμένουν αβέβαιες. Αυτό που μένει σαφές είναι ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων, με λεπτομερείς αναλύσεις κινδύνου και δυνατοτήτων, δείχνει πώς οι ενημερώσεις της εθνικής ασφάλειας μπορούν να καθορίσουν την πορεία της αμερικανικής στρατηγικής σε μια τόσο εύθραυστη περιοχή του κόσμου, όπως φαίνεται από σχετικό δημοσίευμα των Times of Israel.

iefimerida.gr