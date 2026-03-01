Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται πλέον στο τέλος της πορείας της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι «με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας».

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει θα αποτύχει».

Ο Ρεζά Παχλαβί, που αυτοπαρουσιάζεται ως προσωπικότητα της μετάβασης στο Ιράν, ζήτησε από τους Ιρανούς «να παραμείνουν σε εγρήγορση» προς το παρόν. «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά», τόνισε.

Σε άρθρο του στην Washington Post ο Ρεζά Παχλαβί ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ χθες εναντίον του Ιράν και επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης εξουσίας.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι θα πρόκειται απλώς για μεταβατικό ρόλο, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε καθώς κάποιοι φοβούνται ότι επιδιώκει να επαναφέρει τη μοναρχία στο Ιράν.

«Πολλοί Ιρανοί, συχνά με κίνδυνο τη ζωή τους, μου έχουν ζητήσει να ηγηθώ αυτής της μετάβασης. Εντυπωσιάζομαι από το θάρρος τους και ανταποκρίθηκα στην έκκλησή τους», έγραψε ο γιος του σάχη.

«Ο δρόμος μας θα είναι διαφανής: θα συνταχθεί νέο Σύνταγμα που θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες εκλογές υπό διεθνή εποπτεία. Όταν οι Ιρανοί ψηφίσουν, η μεταβατική κυβέρνηση θα διαλυθεί», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Παχλαβί, όλες οι ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές, κυρίως στον διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας, όπως και ότι στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και την ανάγκη για «ατομικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών».

