Ο θάνατος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στο Ισραήλ και οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα προσφέρουν ελπίδα, δήλωσε στο AFP ο ανιψιός του, ένας γιατρός που ζει στη Γαλλία και αντιτίθεται στο καθεστώς.

«Όπως οι περισσότεροι Ιρανοί, είμαι χαρούμενος», λέει ο Μαχμούντ Μοράντχανι, γιος μιας από τις αδελφές του Χαμενεΐ, σε τηλεφωνική συνέντευξη από το σπίτι του στη βόρεια Γαλλία.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά, μια ελπίδα», λέει.

«Ο πόλεμος και οι στρατιωτικές επεμβάσεις επιβραδύνουν λίγο την πολιτική διαδικασία, κάτι που είναι λίγο λυπηρό, αλλά ίσως έπρεπε να περάσουμε από αυτό το στάδιο», είπε ο 62χρονος.

Προέβλεψε ότι το καθεστώς είναι απίθανο να επιβιώσει από τη δολοφονία του Χαμενεΐ και κατέληξε: «Ελπίζω ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις θα σταματήσουν και ότι ο λαός θα μπορέσει να εκφραστεί στους δρόμους. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την κατάσταση να ζητήσουμε από τον λαό να βγει στους δρόμους, να διαδηλώσει και να ανατρέψει το καθεστώς».

