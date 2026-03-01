Mε τέσσερις πυραύλους από το Ιράν έγινε στόχος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το δεύτερο που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

https://t.co/DIyvBxXBWs



🚨 BREAKING: CARRIER UNDER THREAT: Iran claims hypersonic missiles targeting USS Abraham Lincoln



Iranian state media is now claiming that multiple hypersonic missiles are being prepared for launch toward the U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln.



If… pic.twitter.com/50qQYv6Ujn March 1, 2026

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν χτυπήθηκε από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», αναφέρουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι «η ξηρά και η θάλασσα θα γίνουν όλο και περισσότερο νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

