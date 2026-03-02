Μια ισχυρή έκρηξη κοντά σε συγκρότημα κατοικιών δίπλα στο Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι έδωσε το έναυσμα για μια νύχτα φόβου, μετά τα άνευ προηγουμένου ιρανικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου –ανάμεσά τους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία– κλονίζοντας την εικόνα της πόλης ως ασφαλούς καταφυγίου μακριά από τις περιφερειακές εντάσεις.

Η έκρηξη ενεργοποίησε συναγερμό στο σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών και τα κινητά τηλέφωνα άρχισαν να δονούνται από επείγουσα κυβερνητική ειδοποίηση: «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και σε ασφαλείς περιοχές». Χωρίς καταφύγια αεροπορικών επιδρομών στην πόλη, οι ένοικοι άρπαξαν διαβατήρια, κατέβηκαν τις σκάλες και κατέφυγαν στο γκαράζ.

Όπως περιγράφει από το Ντουμπάι ο οικονομικός συντάκτης του Politico, Γκρεγκόριο Σόργκι, ο οποίος βίωσε την χθεσινή νύχτα τρόμου, τσεκάροντας κάθε ώρα το κινητό του, έδινε μια μικρή εικόνα απ’ όσα βιώνουν οι Ουκρανοί εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Μέχρι πρότινος, ελάχιστοι θα φαντάζονταν ότι θα χρειάζονταν καταφύγιο στο Ντουμπάι, αυτή τη λαμπερή πόλη-θέρετρο, η οποία έχει αποκτήσει τη φήμη της, μεταξύ άλλων, και ως ασφαλές καταφύγιο από τις αναταράξεις της Μέσης Ανατολής.

Τα σχέδια του ρεπόρτερ του Politico, όπως αφηγείται, για μετάβαση στη Λευκωσία, προκειμένου να καλυφθεί συνάντηση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατράπηκαν αιφνιδίως από τα ιρανικά πλήγματα. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι μέσα σε 24 ώρες η χώρα δέχθηκε 165 βαλλιστικούς πυραύλους, δύο πυραύλους Κρουζ και 541 drones, τα περισσότερα εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα.

Θραύσματα από τις αναχαιτίσεις έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και δύο πολυτελή ξενοδοχεία, το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Jumeirah Burj Al Arab Dubai was reported to have been hit by the bomb blast. Please pray for everyone inside. pic.twitter.com/cMiqxuB2fX February 28, 2026

Welcome to Dubai pic.twitter.com/kG9cfooiJz — Russian Market (@runews) February 28, 2026

Γρήγορα έγινε σαφές ότι η δυτική κοινότητα της πόλης -στελέχη πολυεθνικών, influencers και τουρίστες- δεν ήταν προετοιμασμένη για κρίση. Λίγοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες, παρά τον κίνδυνο από drones και πυραύλους, ενώ άλλοι περίμεναν στη ρεσεψιόν με κατοικίδια, με τους ήχους από γαβγίσματα και νιαουρίσματα να καλύπτονται από τον βρυχηθμό σπορ αυτοκινήτων, που κατευθύνονταν προς τους αυτοκινητόδρομους.

Η σκέψη για διαφυγή στο Ομάν, θεωρητικά ασφαλές καταφύγιο, εγκαταλείφθηκε, ιδίως όταν και αυτό αποτέλεσε στόχο ιρανικών επιθέσεων, το επόμενο πρωί. Την Κυριακή, οι συνήθως μποτιλιαρισμένοι αυτοκινητόδρομοι του Ντουμπάι ήταν άδειοι, ενώ οι εκρήξεις συνέχιζαν να αντηχούν στην πόλη. Η δημοφιλής παραλία Kite, που πριν από την κρίση «έσφυζε» από δρομείς, άδειασε, με κάθε απρόσμενο θόρυβο να προκαλεί πανικό στους ελάχιστους λουόμενους.

Παρά την ανασφάλεια, οι ντελιβεράδες με μικρά μηχανάκια συνέχισαν να εργάζονται, τροφοδοτώντας όσους είχαν μείνει στα σπίτια τους, θυμίζοντας, όπως σημειώνεται, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας στην πανδημία Covid-19.

Παραμένει αβέβαιο εάν η ιρανική επίθεση θα πλήξει μόνιμα την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς και κοσμοπολίτικου κέντρου. «Το Ιράν δεν έπληξε μια στρατιωτική βάση στο Ντουμπάι. Έπληξε την ιδέα του Ντουμπάι» έγραψε στην πλατφόρμα X ο αναλυτής και συγγραφέας Σανάκα Άνσελμ Περέρα, προσθέτοντας ότι η πόλη αποτελεί «μια οικονομική υπόθεση», δηλαδή την πρόταση ότι μπορεί να οικοδομηθεί μια παγκόσμια μητρόπολη στις εκβολές του Περσικού Κόλπου απομονωμένη από τη βία της περιοχής.

Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω κρίσης, ορισμένοι χρηματοοικονομικοί κύκλοι διακρίνουν ευκαιρίες. «Είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορά ακινήτων, οι τιμές θα πέσουν σημαντικά μετά τις επιθέσεις» σχολίασε νεαρός σύμβουλος, αποτυπώνοντας την αντίληψη ότι η αναταραχή μπορεί να μετατραπεί σε επενδυτική ευκαιρία.

protothema.gr