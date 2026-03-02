Η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

H Μανσουρέχ Χοτζαστέ Μπαγκερζαντέχ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσε τον σύζυγό της και βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, σύμφωνα με το Tasnim.

H Μανσουρέχ πέθανε δύο ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο συγκρότημα κατοικιών του στην Τεχεράνη.

Παντρεύτηκε τον Χαμενεΐ το 1965 και απέκτησε τέσσερις γιους και δύο κόρες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, σύμφωνα με την Daily Mail. Πιστεύεται ότι ήταν 79 ετών και τον υποστήριζε σιωπηλά με την ίδια να μην αναλαμβάνει κάποιο επίσημο ρόλο στην ηγεσία του Ιράν, αποφεύγοντας τις κάμερες.

Όταν είχε ρωτηθεί σε μια σπάνια συνέντευξη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης το 2011 για το ρόλο της στον αγώνα του Χαμενεΐ κατά του Σάχη απάντησε σύμφωνα με την Daily Mail: «Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος ρόλος μου ήταν να διατηρήσω μια ήρεμη ατμόσφαιρα στο σπίτι μας, ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με ηρεμία. Μερικές φορές τον επισκεπτόμουν στη φυλακή χωρίς να του λέω για τα προβλήματά μας. Σε απάντηση στις ερωτήσεις του για εμάς, του έδινα μόνο καλά νέα».

«Φυσικά, συμμετείχα ενεργά στη διανομή φυλλαδίων, στη μεταφορά μηνυμάτων και στην απόκρυψη εγγράφων, αλλά πιστεύω ότι (αυτές οι ενέργειες) δεν αξίζουν να αναφερθούν», είχε πει. Σε ερώτηση για το αν ο σύζυγός της την βοηθούσε στο σπίτι είχε απαντήσει: «Δεν έχει χρόνο (να βοηθήσει) και δεν περιμένω να το κάνει. Ένα αξιοθαύμαστο χαρακτηριστικό του, που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, είναι ότι, παρόλο που συχνά επιστρέφει στο σπίτι κουρασμένος από τη δουλειά, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τα προβλήματα της εργασίας μακριά από το σπίτι».

protothema.gr