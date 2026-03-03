Ανοιχτός στην υποστήριξη ομάδων στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, σε μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις που θα υποστηρίζονται, έστω θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες στο Ιράν, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, και συνεχίζει να προσεγγίζει και άλλους τοπικούς ηγέτες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία της Τεχεράνης για να αποκομίσουν οφέλη.

Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντικές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων Ιράκ – Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, ενισχύοντας τις εικασίες ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια κουρδική προέλαση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει με πολλούς περιφερειακούς εταίρους» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τους στόχους του Τραμπ. Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα παράσχει όπλα, εκπαίδευση ή υποστήριξη πληροφοριών σε ομάδες που αντιτίθενται στο καθεστώς.

Ανακοινώνοντας την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Τραμπ προέτρεψε τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί και να «αναλάβει την εξουσία», προσθέτοντας ότι «η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ».

Ωστόσο, προσφέροντας τουλάχιστον υπό όρους υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες αντίστασης, καθεμία με διαφορετικούς στόχους, ο Τραμπ προχωράει πέρα από το να καλεί απλώς σε λαϊκή εξέγερση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ μοιράστηκε δύο φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο γνώμης της Washington Post σχετικά με το «δόγμα Τραμπ». «Δεν υπάρχει ανάγκη για αμερικανική εισβολή» έγραψε ο αρθρογράφος Μαρκ Θίσεν. «Ο ιρανικός λαός είναι η δύναμη στο έδαφος».

