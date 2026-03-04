Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η Ισπανία «έλαβε ξεκάθαρα το μήνυμα» του Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, ωστόσο η κυβέρνηση της Μαδρίτης διέψευσε άμεσα αυτόν τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι η θέση της παραμένει αμετάβλητη.

Πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».

BREAKING: White House on Spain:



I think they heard Trump’s message yesterday loud and clear.



They have agreed to cooperate with the U.S. military.



The U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. pic.twitter.com/kdcHXP3VKK March 4, 2026

Παρά ταύτα, ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, διέψευσε ότι θα υπάρχει συνεργασία. «Η θέση μας για τον πόλεμο και τη χρήση των βάσεων δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο υπουργός.

Οι δηλώσεις του Τραμπ

Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» τόνισε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους· είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», ανέφερε.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

NOW – Trump: "We're gonna cut off all trade with Spain, we don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/Zjm1zXflfu — Disclose.tv (@disclosetv) March 3, 2026

Η κυβέρνηση της Ισπανίας υπογράμμισε ότι είναι «μέλος-κλειδί του ΝΑΤΟ» και «μια εξαγωγική δύναμη της ΕΕ», σύμφωνα με την El Pais. «Η Ισπανία τηρεί τις δεσμεύσεις της […] είναι αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για 195 χώρες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, με τις οποίες διατηρούμε μια ιστορική και αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση. Εάν η αμερικανική κυβέρνηση θέλει να την αναθεωρήσει, θα πρέπει να το κάνει σεβόμενη την αυτονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τη διεθνή νομιμότητα και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εστάλη από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Σήμερα Τετάρτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε μια θέση που αντιβαίνει στις αξίες και τις αρχές μας από φόβο για αντίποινα άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά και επέμεινε στην αντίθεσή του στην επίθεση στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δημιουργεί τον κίνδυνο «ρώσικης ρουλέτας» με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας … Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμύριων», επισήμανε.

Οι έπαινοι από το Ιράν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, επαίνεσε την Ισπανία για τη στάση της σχετικά με το Ιράν, όπως και για άλλες χώρες.

Σε ανάρτησή του γράφει ότι «η υπεύθυνη στάση της Ισπανίας σχετικά με την αντίθεσή της στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στρατιωτική επιθετικότητα της σιωνιστικής-αμερικανικής συμμαχίας εναντίον χωρών, μεταξύ των οποίων το Ιράν, δείχνει ότι η ηθική και οι αφυπνισμένες συνειδήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στη Δύση».

Καταλήγει λέγοντας ότι «επαινώ τους Ισπανούς αξιωματούχους για τη στάση τους».

Spain's responsible conduct in opposing the Zionist-American coalition's flagrant human rights violations and military aggression against countries, including Iran, shows that ethics and awakened consciences still exist in the West.

I commend Spanish officials for their stances. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

protothema.gr