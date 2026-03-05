Ένταση σημειώθηκε την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, όταν ένας διαδηλωτής επιχείρησε να εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί βίαια από τον χώρο.

Στο βίντεο φαίνεται ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Μπράιαν ΜακΓκίνις, φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» με αστυνομικούς να προσπαθούν να τον απομακρύνουν.

Στην επιχείρηση αυτή συνέδραμε ο γερουσιαστής και πρώην πεζοναύτης, Τιμ Σίχι, ο οποίος επίσης άρπαξε τον 44χρονο που ήταν ντυμένος με στολή πεζοναύτη.

Στο βίντεο ακούγεται, μάλιστα, και ένας ήχος από το σπάσιμο του χεριού – όπως κατήγγειλαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες – του ΜακΓκίνις.

🫣A combat veteran vs. Congress security — raw footage spreading rapidly online



Marine veteran, full uniform, yells in Senate hearing that no one wants to die for Israel.



They swarm, drag him out kicking & screaming in front of stunned crowd. He fights back hard.



Whose side… pic.twitter.com/GzwomMoydM — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

«Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν διαταραγμένο διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτός αντιστέκονταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να ηρεμήσω την κατάσταση. Αυτός ο κύριος ήρθε στο Καπιτώλιο αναζητώντας μια σύγκρουση και την βρήκε. Ελπίζω να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω βία» έγραψε ο γερουσιαστής Σίχι

Capitol Police were attempting to remove an unhinged protestor from the Armed Services hearing. He was fighting back. I decided to help out and deescalate the situation.



This gentleman came to the Capitol looking for a confrontation, and he got one. I hope he gets the help he… https://t.co/MU1THo8fKA March 4, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post ο ΜακΓκίνις αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης, παρεμπόδιση και ενόχληση για την παράνομη διαδήλωση.

