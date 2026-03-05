Ένα σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε την Τρίτη σε συγκρότημα κατοικιών στην Ινδία, όταν ένας άνδρας κινδύνευσε σοβαρά τη στιγμή που επιχειρούσε να βγει από ασανσέρ.

Ο Vatsalbhai Pancha επέστρεφε στο διαμέρισμά του και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να κινείται νευρικά μέσα στο ασανσέρ, στηρίζοντας τα χέρια του στα πλαϊνά της πόρτας. Όταν το ασανσέρ έφτασε στον όροφο όπου ήθελε να κατέβει, ο άνδρας πρόλαβε να βγάλει μόνο το ένα του πόδι από την πόρτα. Τη στιγμή εκείνη, ο θάλαμος του ανελκυστήρα εκτινάχθηκε ξαφνικά προς τα πάνω. Ο Pancha φαίνεται να χτυπά το κεφάλι του στην οροφή του θαλάμου, γεγονός που τον έριξε προς τα κάτω και τελικά έξω από το ασανσέρ. Όπως φαίνεται και στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το ασανσέρ κινήθηκε προς τα πάνω με τόσο μεγάλη ταχύτητα που οι πόρτες δεν πρόλαβαν καν να κλείσουν.

Το βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος σε ασανσέρ

Κάποιο ηλεκτρικό πρόβλημα αναφέρθηκε ως η πιθανότερη αιτία της βλάβης που παραλίγο να αποβεί μοιραία. Ο Pancha υπέστη εσωτερικά τραύματα. Κάτοικοι σε διάφορους ορόφους του 14ώροφου κτιρίου ανέφεραν στα τοπικά μέσα ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο τη στιγμή της δυσλειτουργίας. Γείτονες που έσπευσαν να δουν τι συνέβη εντόπισαν τον άνδρα πεσμένο και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κτιρίου, τεχνικοί είχαν επισκευάσει μικρά προβλήματα στον φωτισμό και τον ανεμιστήρα του ασανσέρ λίγες ημέρες πριν από το ατύχημα. Εκπρόσωπος του κτιρίου ανέφερε επίσης ότι δεν είχαν λάβει σημαντικά παράπονα για τον ανελκυστήρα πριν από το συμβάν.

