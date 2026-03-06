Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή την πληροφορία ότι οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The National που μετέδωσε την είδηση επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο στρατηγός Καανί των Φρουρών της Επανάστασης και της δύναμης Quds κατηγορήθηκε για κατασκοπία κει εκτελέστηκε.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed.



Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU March 6, 2026

Το όνομα του Καανί ήρθε στη δημοσιότητα μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την ισραηλινή Μοσάντ να γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όταν δέχθηκε την επίθεση που κατέληξε στον θάνατό του.

Όπως έγραφε τότε το protothema.gr, οι φήμες ήθελαν τον Καανί να είναι εκείνος που έστειλε στον Νετανιάχου την εικόνα του νεκρού Χαμενεΐ ώστε στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Ο Καανί ήταν αυτός που διαδέχθηκε τον Σολεϊμανί μετά από το θάνατό του και έχαιρε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ. Βέβαια, από τότε που διορίστηκε ο Ιρανός στρατηγός, γλίτωνε τυχαία από επιχειρήσεις της Μοσάντ.

Ο Ισμαήλ Καανί

Έτσι έκανε τη μέρα που ως απεσταλμένος του Ιράν, έδινε στη Χεζμπολάχ τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει τους IDF. Βέβαια, εκείνη τη μέρα που κάποιος έκανε μια χειραψία η οποία έβαψε με μια ουσία το χέρι του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και τον μετέτρεψε σε «πομπό», γλίτωσε. Αντίθετα, ο Νασράλα σκοτώθηκε, όπως και ο διάδοχός του στην κεφαλή της Χεζμπολάχ, Σαφιεντίν, σε μια επίθεση… δαιμονισμένης ακριβείας από τους ισραηλινούς. Ο Καανί θεωρείτο για μέρες νεκρός, καθώς φέρεται να γλίτωσε «στο παρα ένα».

Ο Καανί φέρεται να υποδείχθηκε ως ύποπτος στην Τεχεράνη και να ανακρίθηκε, με την ανάκριση να τελειώνει όταν ο στρατηγός κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακού επεισοδίου.

Αφού ο Καανί ολοκλήρωσε ένα ξεκαθάρισμα αμφισβητιών του στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ξαναέγινε talk of the town. Λέγεται ότι τον Ιούλιο του 2024 επισκέφθηκε τον Ισμαήλ Χανιγιέ, σε τοποθεσία που ήταν άκρως απόρρητη, στο κέντρο της Τεχεράνης. Λίγο αργότερα, οι Ισραηλινοί ανατίναξαν το σημείο που κρυβόταν ο Χανιγιέ. Ο Καανί γλίτωσε «για λίγο».

Και πάλι «κατά τύχη» φέρεται να επέζησε από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, κατά τις οποίες σκοτώθηκε μεγάλο μέρος τη στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Και τώρα, απουσίαζε, ή είχε μόλις φύγει από το γραφείο του Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί χτύπησαν με 30 βόμβες ακριβείας σκοτώνοντας τους πάντες. Λογικά δε, ο άνθρωπος που θα τολμούσε να σηκώσει το κινητό του και να τραβήξει μια φωτογραφία της σορού του ανώτατου ηγέτη, μέσα στα συντρίμμια, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν.

