Drone αναχαιτίστηκε το πρωί του Σαββάτου κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και προσωρινή διακοπή των πτήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά υψώθηκε σύννεφο καπνού στον ουρανό κοντά στο αεροδρόμιο. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία αποδίδεται στο Ιράν.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας ότι σημειώθηκε «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από επιτυχή αναχαίτιση».

🚨 Iranians just won't calm down — still bombing Dubai, which never wanted any part of this mess



Hit on Dubai International Airport (world's busiest international hub).



Preliminary reports: no casualties this time. pic.twitter.com/ClAkBWAFR3 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διέψευσαν πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί σοβαρότερου πλήγματος στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, τονίζοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ωστόσο, στο αεροδρόμιο επικράτησε έντονη αναστάτωση, καθώς πολλοί επιβάτες παρέμειναν για ώρες στους χώρους του τερματικού σταθμού, περιμένοντας ενημέρωση για τις πτήσεις τους. Σε βίντεο που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το οποίο έστειλε Έλληνας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένει να επαναπατριστεί, καταγράφεται έντονος συνωστισμός και πλήθος ταξιδιωτών να περιμένει την επόμενη διαθέσιμη πτήση.

Λίγη ώρα αργότερα, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι επανεκκίνησε μερικώς τη λειτουργία του, με ορισμένες πτήσεις να πραγματοποιούνται τόσο από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι όσο και από το διεθνές αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ.

