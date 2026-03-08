Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο της Νορβηγίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακούστηκε δυνατός κρότος και στη συνέχεια παρατηρήθηκε καπνός κοντά στο κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Η αστυνομία, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, κλήθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα (2 στην Κύπρο) και αμέσως έσπευσε στο σημείο. Οι νορβηγικές Αρχές είναι σε επικοινωνία με το προσωπικό της πρεσβείας.

BREAKING: Armed police seen near US embassy in Oslo after reports of loud blast pic.twitter.com/aB61zZzVww — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 8, 2026

Αργότερα έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι η έκρηξη έγινε στην είσοδο του προξενικού τμήματος και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές.

A Norwegian police helicopter is orbiting the US Embassy in Oslo after an explosion was reported. https://t.co/54BG7qLIvp pic.twitter.com/alOhfUUuMV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 8, 2026

Δεν είναι γνωστά τα αίτια, οι Αρχές λένε πάντως ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η αστυνομία δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο συνεχίζεται η έρευνα.,

Ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι έβλεπε τηλεόραση όταν ακούστηκε η έκρηξη. «Η μητέρα μου κι εγώ νομίζαμε στην αρχή ότι προερχόταν από το σπίτι μας, οπότε κοιτάζαμε γύρω μας, αλλά στη συνέχεια είδαμε από το παράθυρο την άφιξη πολλών αστυνομικών», δήλωσε. «Υπήρχαν αστυνομικά σκυλιά, drones, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα, καθώς και ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή», αφηγήθηκε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Ωστόσο, η νορβηγική αστυνομία δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη ότι η έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο σχετίζεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

protothema.gr