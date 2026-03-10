Σοκαριστικές εικόνες καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο Βέλγιο, όπου ένας νεαρός δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό έξω από σταθμό τρένου, όταν επιχείρησε να υπερασπιστεί μια κοπέλα που φέρεται να παρενοχλούνταν από ομάδα ατόμων.

Στο βίντεο από την πόλη Βιλβόρντ φαίνεται το θύμα της επίθεσης να μιλάει με μια ομάδα νεαρών που νωρίτερα είχαν παρενοχλήσει μια κοπέλα.

Ξαφνικά ένας από τους νεαρούς γρονθοκοπεί στο πρόσωπο το θύμα της επίθεσης που προσπαθεί να αντιδράσει πριν ένα από τα άτομα να τον σηκώσει στον αέρα και να τον πετάξει με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Αν και μετά το χτύπημα αυτό το θύμα της επίθεσης φάνηκε ανήμπορο να αντιδράσει, η ομάδα των νεαρών συνέχισε να το χτυπάει.

Violente agression devant la gare de Vilvorde (Belgique) : une victime hospitalisée https://t.co/7r6MShmTf7 pic.twitter.com/PktGNTTzzQ — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 9, 2026

Μετά την επίθεση ο νεαρός που δέχθηκε τα χτυπήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του – ευτυχώς – να μην κρίνεται απειλητική για τη ζωή του.

Παράλληλα, χθες, Δευτέρα, η εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός ατόμου για συμμετοχή στον άγριο ξυλοδαρμό.

