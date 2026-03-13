Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν στρατιωτική συνοδεία για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εάν χρειαστεί, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια τέτοια ενέργεια δεν θα είναι αναγκαία σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

«Θα το κάνουμε αν χρειαστεί» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, όταν ρωτήθηκε αν ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος να συνοδεύσει τα τάνκερ μέσω του υδάτινου διαδρόμου, ο οποίος έχει κλείσει λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Αλλά, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά» πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες.

«Θα πάρει χρόνια για να το ξαναχτίσουν» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν ήδη «βλάψει πολύ». «Θα τους πλήξουμε πολύ σφοδρά την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε ο ίδιος.

