Αρνητική φαίνεται ότι είναι η στάση των περισσότερων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη στην έκκληση Τραμπ να συμμετάσχουν σε επιχείρηση για την προστασία των στενών του Ορμούζ.

Βρετανία και Γερμανία έκαναν σαφές ότι δεν βλέπουν σενάριο αποστολής πολεμικών πλοίων των χωρών τους στην περιοχή, ενώ στην Ελλάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε κατηγορηματική εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Επιπλέον, αρνητική είναι η στάση Λουξεμβούργου, Ιταλίας και Ισπανίας.

Είχε προηγηθεί σαφής προειδοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ότι αν επιδείξουν απροθυμία στη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ ελλοχεύουν κίνδυνοι ακόμη και για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

«Ο οργανισμός του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού κινδυνεύει να έχει πολύ κακό μέλλον εάν τα κράτη μέλη του δεν βοηθήσουν να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά» διεμήνυσε ο Τραμπ, μιλώντας στους Financial Times.

Όπως ισχυρίστηκε «είναι απόλυτα προσήκον αυτοί που επωφελούνται από αυτό το στενό να συμβάλλουν να εγγυηθούμε πως δεν θα συμβεί τίποτα άσχημο», βάζοντας στο «παιχνίδι» και την Κίνα, αφού όπως είπε επωφελείται και εκείνη.

Την ίδια ώρα νέα «βροχή» πυραυλικών επιθέσεων συνταράσσουν τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να χτυπά το μεγαλύτερο λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον ισραηλινό στρατό να ξεκινήσει νέα επιχείρηση στον Νότιο Λίβανο, την ώρα που ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις του Ισραήλ.

cnn.gr