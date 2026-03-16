Προειδοποίηση προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για «πολύ κακό μέλλον» εάν δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, απηύθυνε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το αίτημά του δεν βρίσκει ανταπόκριση, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο στη Γερμανία να απαντά «αυτός δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, απέρριψε πριν από λίγο εκ νέου το αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο κ. Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινές στρατιωτικές επιδιώξεις στον πόλεμο με το Ιράν, αν και αναγνώρισε ότι οι στόχοι των δύο πλευρών δεν είναι απολύτως ταυτόσημοι.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται σε στενό συντονισμό σε στρατιωτικό επίπεδο. Παράλληλα, υπερασπίστηκε email συγκέντρωσης χρημάτων που προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ απηύθυνε προειδοποίηση προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για «πολύ κακό μέλλον» εάν δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Νομίζω ότι έχουμε παρόμοιους στόχους, πραγματικά, αλλά μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν η στρατηγική του Ισραήλ διαφέρει από εκείνη των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τον στενό συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

«Η σχέση είναι πολύ καλή. Οι στρατοί είναι πολύ καλά συντονισμένοι. Ο δικός μας είναι μακράν ο ισχυρότερος στον κόσμο. Και έχουν έναν πολύ καλό στρατό», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

«Έχουν πολλά από τα όπλα μας. Έχουν τα αεροπλάνα μας. Έχουν τους πυραύλους μας. Έχουν τα Patriot. Έχουν πολλά από τα όπλα μας. Εμείς έχουμε τα καλύτερα που κατασκευάζουμε, τα καλύτερα όπλα στον κόσμο», είπε.

Προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό» μέλλον αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times.

Πρόσθεσε ότι «αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

Ο Τραμπ υπενθύμισε τη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Δεν χρειαζόταν να τους βοηθήσουμε με την Ουκρανία… Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν. Γιατί λέω εδώ και καιρό ότι θα είμαστε εκεί για αυτούς, αλλά δεν θα είναι εκεί για εμάς», είπε.

Όταν ρωτήθηκε τι είδους βοήθεια ζητά, απάντησε: «Ό,τι χρειαστεί», συμπεριλαμβανομένων ναρκαλιευτικών πλοίων.

Παράλληλα, πρότεινε ότι οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση απειλών από τις ιρανικές ακτές.

Όπως είπε, θέλει «ανθρώπους που θα εξουδετερώσουν κάποιους κακούς παράγοντες κατά μήκος της ακτής», αναφερόμενος στις ιρανικές δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιήσει drones και ναυτικές νάρκες στον Περσικό Κόλπο.

Τραμπ: Θετικές απαντήσεις από χώρες για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει «κάποιες θετικές απαντήσεις» από χώρες στις οποίες απευθύνθηκε ζητώντας βοήθεια για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, αν και παραδέχθηκε ότι ορισμένες κυβερνήσεις προτιμούν να μην εμπλακούν. Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ πιέζουν τους συμμάχους να συμβάλουν ενεργά στην προστασία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία εξαρτάται η ενεργειακή τους τροφοδοσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επικοινώνησε με διάφορες χώρες για πιθανή συμμετοχή σε επιχείρηση ασφάλειας στην περιοχή.

Ωστόσο, αρνήθηκε να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη.

«Επικοινωνήσαμε μαζί τους σήμερα και χθες το βράδυ, αλλά είχαμε κάποιες θετικές απαντήσεις. Είχαμε και μερικούς που θα προτιμούσαν να μην εμπλακούν», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι αρκετές χώρες διαθέτουν στρατιωτικά μέσα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις επιχειρήσεις ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

«Ορισμένες χώρες έχουν ναρκαλιευτικά. Αυτό είναι καλό. Ορισμένες χώρες έχουν έναν συγκεκριμένο τύπο πλοίου που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες», ανέφερε.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από την περιοχή θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία της.

«Απαιτώ πραγματικά από αυτές τις χώρες να έρθουν και να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή, γιατί είναι δική τους περιοχή», είπε.

Και πρόσθεσε: «Είναι το μέρος από το οποίο παίρνουν την ενέργειά τους. Και θα πρέπει να έρθουν και να μας βοηθήσουν να το προστατεύσουμε».

Η δυσαρέσκεια για τον Στάρμερ

Ο Τραμπ επανέλαβε την ενόχλησή του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λόγω της έλλειψης άμεσης στήριξης στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να θεωρείται ο Νο1 σύμμαχος, ο μακροβιότερος κ.λπ., και όταν τους ζήτησα να έρθουν, δεν ήθελαν», δήλωσε.

Σημείωσε ότι συζήτησε το θέμα με τον Στάρμερ σε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή.

«Και μόλις ουσιαστικά εξαλείψαμε την επικίνδυνη ικανότητα του Ιράν, είπαν “θα στείλουμε δύο πλοία”. Και εγώ είπα: “Χρειαζόμαστε αυτά τα πλοία πριν κερδίσουμε, όχι μετά”», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι «το ΝΑΤΟ είναι μονόδρομος».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της συνόδου με τον Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να αναβάλει προγραμματισμένη σύνοδο με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, καθώς πιέζει το Πεκίνο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει να βοηθήσει επίσης, γιατί παίρνει το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να γνωρίζει τη θέση του Πεκίνου πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών αργότερα μέσα στον μήνα.

«Θα θέλαμε να το ξέρουμε πριν. Δύο εβδομάδες είναι πολύς χρόνος», είπε, προσθέτοντας: «Μπορεί να καθυστερήσουμε», χωρίς να διευκρινίσει πόσο.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα αφότου κάλεσε χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη «ομαδική προσπάθεια» για το άνοιγμα του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκε στο Παρίσι με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την προγραμματισμένη σύνοδο στο Πεκίνο.

Το Ιράν χαρακτηρίζει τους βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων από το Ισραήλ «οικοκτονία»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.



«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο Αραγτσί.

Τραμπ: Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

Η απάντηση για το email συγκέντρωσης χρημάτων

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν είχε δει email συγκέντρωσης χρημάτων που εστάλη από την πολιτική επιτροπή δράσης του και το οποίο χρησιμοποιούσε εικόνα από τελετή επαναπατρισμού πεσόντων Αμερικανών στρατιωτικών.

«Ήμουν στην τελετή επαναπατρισμού, σε αντίθεση με πολλούς άλλους», είπε όταν ρωτήθηκε στο Air Force One για την κριτική που προκάλεσε το μήνυμα.

«Δεν το είδα. Δηλαδή κάποιος το στέλνει. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που εργάζονται για εμάς, αλλά δεν υπάρχει κανείς καλύτερος για τον στρατό από εμένα», πρόσθεσε.

Το μήνυμα στάλθηκε από την πολιτική επιτροπή του Τραμπ, Never Surrender Inc., και περιλάμβανε φωτογραφία από πρόσφατη τελετή επαναπατρισμού στη βάση Dover Air Force Base.

Οι έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί που επαναπατρίστηκαν είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Το email προωθούσε μια συνδρομή που ονομάζεται «National Security Briefing Membership», καλώντας τους υποστηρικτές να κάνουν δωρεές με αντάλλαγμα πρόσβαση σε ενημερώσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας. Περιλάμβανε επίσης επίσημη φωτογραφία του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ να χαιρετά στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της τελετής.

