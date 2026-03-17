Η νύχτα έγινε μέρα από το όπλο που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί για να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρει το CNN πρόκειται το σύστημα C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) με βασιό όπλο ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να εκτοξεύει 4.500 σφαίρες το λεπτό.

🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq



March 16, 2026

Συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο 35 τόνων, παρέχοντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφριές θωρακισμένες όσο και υψηλής εκρηκτικότητας, προσφέροντας ευελιξία στην επίθεση εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι βολές να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Το σύστημα είναι παράγωγο του συστήματος όπλων κοντινής άμυνας Phalanx του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενός πυροβόλου που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για πολεμικά πλοία ενάντια σε πυραύλους κρουζ ή βλήματα που καταφέρνουν να περάσουν τις αμυντικές γραμμές μεγαλύτερης εμβέλειας ενός πλοίου.

