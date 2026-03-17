Στην Ουάσιγκτον, οι διαφωνίες σπάνια γράφονται σε επιστολές παραίτησης. Και σχεδόν ποτέ με τέτοια ευθύτητα.

Ο Τζο Κεντ δεν επέλεξε να φύγει σιωπηλά. Επέλεξε να αφήσει πίσω του ένα κείμενο που μοιάζει περισσότερο με πολιτική κατηγορία παρά με διοικητική αποχώρηση — και αυτό ακριβώς είναι που το καθιστά επικίνδυνο.

Η σημασία της παραίτησης του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας δεν βρίσκεται μόνο σε αυτά που λέει. Βρίσκεται κυρίως στο ποιος τα λέει. Ο Κεντ δεν είναι ένας αξιωματούχος που βρέθηκε απέναντι στον Λευκό Οίκο. Δεν είναι «φωνή της αντιπολίτευσης». Είναι μέρος του ίδιου του μηχανισμού. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε στον στρατό, βρέθηκε σε πολεμικά μέτωπα, πέρασε από τη CIA και τελικά βρέθηκε στην κορυφή της αντιτρομοκρατικής αρχιτεκτονικής των ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, είναι το σύστημα. Και είναι επιλογή του ίδιου του Τραμπ.

Και όταν αρχίζει να μιλά έτσι, το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι ουσίας.

Μια επιστολή που δεν αφήνει περιθώρια

Ο Κεντ δεν αρκείται σε διατυπώσεις. Δεν μιλά για «ανησυχίες» ή «διαφορετικές εκτιμήσεις». Κόβει κατευθείαν στον πυρήνα: το Ιράν, λέει, δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτή τη φράση, αμφισβητεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήθηκε ολόκληρη η απόφαση για πόλεμο.

Και δεν σταματά εκεί. Περιγράφει έναν μηχανισμό πίεσης και διαμόρφωσης αφηγήματος, στον οποίο —όπως υποστηρίζει— πρωταγωνίστησαν ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά τμήματα του αμερικανικού μιντιακού οικοσυστήματος. Μιλά για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» που καλλιέργησε την αίσθηση επείγουσας απειλής και οδήγησε σε μια απόφαση που, κατά τον ίδιο, δεν ήταν αναπόφευκτη.

Η σύγκριση με τον πόλεμο στο Ιράκ δεν είναι ρητορική υπερβολή. Είναι προειδοποίηση.

Από τον πόλεμο… στην αμφισβήτηση του πολέμου

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Τζο Κεντ είναι η διαδρομή του. Δεν είναι ένας αναλυτής που κοιτά τον κόσμο από απόσταση.

Είναι άνθρωπος που έζησε τον πόλεμο εκ των έσω. Υπηρέτησε σε ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Ιράκ και σε άλλα θέατρα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», και στη συνέχεια εντάχθηκε στη CIA ως παραστρατιωτικός αξιωματικός.

Είναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τι σημαίνει στρατιωτική ισχύς — και τι σημαίνει να τη χρησιμοποιείς.

Το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ τον τοποθετεί επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας επιλέγοντας έναν αξιωματούχο με επιχειρησιακή εμπειρία και σαφή πολιτική τοποθέτηση.

Γιατί ο Κεντ δεν είναι μόνο στρατιωτικός. Είναι και πολιτικό πρόσωπο. Έχει κατέβει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο, ανήκει στο ρεύμα που βλέπει με καχυποψία τις αμερικανικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό και έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ μιας πιο περιορισμένης, «εθνικά εστιασμένης» εξωτερικής πολιτικής.

Με αυτή την έννοια, δεν είναι περίεργο που συγκρούεται με έναν νέο πόλεμο. Είναι, όμως, εξαιρετικά σημαντικό ότι το κάνει από αυτή τη θέση.

Η σιωπηλή σύγκρουση μέσα στο σύστημα

Η επιστολή του Κεντ αποκαλύπτει κάτι που σπάνια γίνεται ορατό: τη σύγκρουση μέσα στο ίδιο το αμερικανικό κράτος.

Από τη μία, η στρατηγική επιλογή για κλιμάκωση. Από την άλλη, μια μερίδα του ίδιου του μηχανισμού που θεωρεί ότι επαναλαμβάνεται ένα γνώριμο λάθος.

Όταν ένας αξιωματούχος με αυτό το υπόβαθρο φτάνει στο σημείο να μιλά για «παγίδα» και για επανάληψη του Ιράκ, η συζήτηση παύει να είναι θεωρητική. Γίνεται υπαρξιακή.

Δεν είναι το τέλος — είναι η αρχή

Ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η ίδια η παραίτηση. Είναι το προηγούμενο που δημιουργεί.

Γιατί τέτοιες κινήσεις σπάνια μένουν μεμονωμένες. Συνήθως είναι το πρώτο σημάδι ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες υπάρχουν περισσότερες αμφιβολίες απ’ όσες φαίνονται.

Ο Τζο Κεντ δεν είναι απλώς ο πρώτος που έφυγε, είναι ο πρώτος που μίλησε. Και αυτό, στην Ουάσιγκτον, είναι πάντα η πιο δύσκολη — και η πιο επικίνδυνη — πράξη. Θα ακολουθήσουν άραγε άλλοι;

