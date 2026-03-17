Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, επικαλούμενος τη διαφωνία του με τον πόλεμο στο Ιράνκαι καλώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να «αλλάξει πορεία», σύμφωνα με επιστολή που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιτρομοκρατία παραιτήθηκε από τη θέση του, εκφράζοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν και καλώντας τον πρόεδρο να «αναθεωρήσει την πορεία» της αμερικανικής πολιτικής.

Σε επιστολή που ανάρτησε στο X, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, ανέφερε ότι το Ιράν δεν αποτελούσε «άμεση απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ» και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι που το υποστηρίζει.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Ο 45χρονος Κεντ είναι βετεράνος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και της CIA. Η σύζυγός του, Σάνον Κεντ, τεχνικός κρυπτολογίας του Πολεμικού Ναυτικού, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία το 2019.

This is why I’m in this fight.



For our future, for our fallen.



We have a chance to save our nation. Onward & upward 🇺🇸



Send me. pic.twitter.com/qnKDiOT20F — Joe Kent (@joekent16jan19) November 5, 2024



Παράλληλα, ο Κεντ ισχυρίστηκε ότι «υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι» και επιδραστικοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι διέσπειραν «παραπληροφόρηση» που οδήγησε τον Τραμπ να υπονομεύσει την πλατφόρμα του, «America First».

«Αυτή η ηχώ χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται στην επιστολή. «Αυτό ήταν ψέμα».

Ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Οι Δημοκρατικοί είχαν αντιταχθεί στον διορισμό του, επικαλούμενοι τους δεσμούς του με προσωπικότητες της ακροδεξιάς, την υιοθέτησή του θεωριών συνωμοσίας σχετικά με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, καθώς και μια φερόμενη απόπειρα να επηρεάσει μια έκθεση των μυστικών υπηρεσιών για τη Βενεζουέλα.

Η θέση του επικυρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο με ψήφους 52 έναντι 44.

Αυτούσια η επιστολή παραίτησης του Τζο Κεντ

Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με άμεση ισχύ από σήμερα.

Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό του λόμπι.

Στηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές για τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε στην πρώτη σας θητεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή αποτελούσαν παγίδα που στέρησε από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξάντλησε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας.

Κατά την πρώτη σας διακυβέρνηση, κατανοήσατε καλύτερα από κάθε σύγχρονο Πρόεδρο πώς να εφαρμόζετε αποφασιστικά τη στρατιωτική ισχύ χωρίς να παρασυρόμαστε σε ατελείωτους πολέμους. Το αποδείξατε αυτό με την εξόντωση του Κασέμ Σολεϊμανί και με την ήττα του ISIS.

Στις αρχές αυτής της διακυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επιδραστικά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «America First» και καλλιέργησε φιλοπολεμικά αισθήματα με στόχο να ενθαρρυνθεί ένας πόλεμος με το Ιράν. Αυτό το «ηχοθάλαμο» χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, αν προχωρούσατε σε άμεσο πλήγμα, υπήρχε σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ψέμα και αποτελεί την ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας οδηγήσουν στον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος κόστισε στη χώρα μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος.

Ως βετεράνος που συμμετείχε σε 11 πολεμικές αποστολές και ως σύζυγος πεσούσας στρατιωτικού (Gold Star), που έχασα την αγαπημένη μου σύζυγο Σάνον σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να στηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς για να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα όφελος για τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για αποφασιστική δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε πορεία και να χαράξετε μια νέα κατεύθυνση για το έθνος μας ή μπορείτε να μας αφήσετε να διολισθήσουμε περαιτέρω προς την παρακμή και το χάος. Εσείς κρατάτε τα χαρτιά.

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω το μεγάλο μας έθνος.

