Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε συναυλία του ηλικιωμένου Βρετανού ράπερ Pete Bowditch, μέλους του ντουέτου Pete & Bas, όταν σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό επί σκηνής.

Ο 70χρονος, που είναι γνωστός και από την παρουσία του στο TikTok, έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν κρεμασμένος πάνω από τη σκηνή με ειδική ζώνη και ερμήνευε τα κομμάτια του. Όπως φαίνεται και σε βίντεο από το περιστατικό, τη μια στιγμή ο ράπερ έλεγε τους στίχους του και την άλλη έγειρε ξαφνικά το κεφάλι προς τα κάτω και τα χέρια του χαλάρωσαν με αποτέλεσμα να του πέσει το μικρόφωνο.

Η μουσική συνέχισε να παίζει και οι χορεύτριες φάνηκαν αρχικά να μην αντιλαμβάνονται τι είχε συμβεί, ενώ ο ράπερ εξακολουθούσε να είναι αναίσθητος στον αέρα.

Εκτιμάται ότι έχασε τις αισθήσεις του από τη ζώνη, η οποία ενδέχεται να επηρέασε την κυκλοφορία του αίματος. Το περιστατικό πιστεύεται ότι συνέβη στο Chicago τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Μετά το συμβάν, το δίδυμο καθησύχασε τους θαυμαστές μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι ο Pete βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, ανακοίνωσε επιστροφές χρημάτων για τη συγκεκριμένη συναυλία, ενώ διαβεβαίωσαν ότι οι προγραμματισμένες ευρωπαϊκές εμφανίσεις τους θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

