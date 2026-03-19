Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία του Κιέβου θα συναντηθεί το Σάββατο στις ΗΠΑ με Αμερικανούς διαπραγματευτές, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η ουκρανική ομάδα, ιδίως το πολιτικό μέρος της ομάδας, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Αναμένουμε μία συνάντηση στις ΗΠΑ αυτό το Σάββατο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, εκτιμώντας πως είναι «καιρός να μπει ένα τέλος» στην «παύση» των διαπραγματεύσεων, που είχαν διακοπεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι συνομιλίες να μπορούν να είναι πραγματικά ουσιαστικές».

Αναλυτικά το μήνυμα του Ζελένσκι

«Έχουμε λάβει μηνύματα από την αμερικανική πλευρά που δείχνουν την ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαπραγματευτικών μορφών για να τερματίσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Υπήρξε μια παύση στις συνομιλίες και είναι καιρός να τις επαναλάβουμε. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι πραγματικά ουσιαστικές.

Η ουκρανική ομάδα – τα πολιτικά μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας – βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν και αναμένουμε μια συνάντηση αυτό το Σάββατο. Προτεραιότητά μας είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ειρήνη».

We have received signals from the U.S. side indicating readiness to continue working within the existing negotiation formats to bring an end to Russia’s war against Ukraine. There has been a pause in the talks, and it is time to resume them. We are doing everything to ensure that… pic.twitter.com/L7HqoyI5Zd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2026

