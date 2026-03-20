Την εκτίμηση ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα για τη σφαγή στη Μέση Ανατολή» διατύπωσε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωσή του μετά την προσευχή για το Έντι σε τζαμί στη Ριζούντα, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

«Αφήσαμε πίσω μας τον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού, του οποίου η αρχή είναι το έλεος, η μέση του είναι η συγχώρεση και το τέλος του είναι η απελευθέρωση από τα αιώνια βάσανα, και σήμερα έχουμε την τιμή να γιορτάσουμε το Eid al-Fitr. Είθε ο Θεός να δώσει αυτό το Eid al-Fitr να είναι μέσο σωτηρίας για όλη την μουσουλμανική μου οικογένεια. Είθε να είναι επίσης μέσο ενότητας, συνύπαρξης και αδελφοσύνης στη χώρα μας» είπε αρχικά ο πρόεδρος της Τουρκίας.

🇹🇷🇮🇷🇮🇱⚡️– Turkish President, Erdogan, in Eid al-Fitr message:



"The Middle East is boiling and Israel has killed hundreds of thousands, God willing, it will pay the price for this. I have no doubt about this." pic.twitter.com/Z0AS62GpHw March 20, 2026

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Η Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναταραχή, και αυτό το σιωνιστικό Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, έχει σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρώσουν το τίμημα γι’ αυτό. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός μας και είθε αυτό το Eid al-Fitr να είναι πηγή ευλογιών για τη χώρα μας και το έθνος μας».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası Rize simidi yediği esnada basın mensuplarıyla samimi bir diyalog yaşadı:



“Buradan başka yerde bulamazsın.” pic.twitter.com/DzJMqgqgYA — Muharrem Çavuş 🇹🇷 (@MuharremCavus81) March 20, 2026

Με αφορμή, τέλος, την παρουσία στον τόπο καταγωγής του, ο κ. Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά κουλούρια λέγοντας «δεν θα τα βρείτε πουθενά»

