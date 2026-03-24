Σε ένα απέραντο «πλωτό πάρκινγκ» έχει μετατραπεί το Στενό του Ορμούζ, όπως αποτυπώνεται σε εντυπωσιακό βίντεο. Εκατοντάδες πλοία, μεταφέροντας χιλιάδες ανθρώπους, παραμένουν σε αναμονή για τη λήξη της σύρραξης, με τον κίνδυνο να παραμένει υπαρκτός και ιδιαίτερα αυξημένος.

Και μπορεί οι εικόνες να είναι θεαματικές, αλλά το ιρανικό «μπλόκο» στους μεταλλικούς πλωτούς γίγαντες συνεπάγεται και ιλιγγιώδες κόστος για τη διεθνή οικονομία που είναι «θύμα» της αβεβαιότητας για το μέλλον. Τα θεαματικά πλάνα τραβήχθηκαν από αεροπλάνο.

Περισσότερα από 120-150 πετρελαιοφόρα (VLCC) και πλοία μεταφοράς LNG βρίσκονται ακινητοποιημένα ή κινούνται με πολύ αργή ταχύτητα. Μετά την ανακοίνωση του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν για «πόντιση εκρηκτικών ναρκών», οι ασφαλιστικές εταιρείες (Lloyd’s κ.α.) έχουν απαγορεύσει στα πλοία την είσοδο στα στενά σημεία χωρίς συνοδεία ή ειδικό καθαρισμό.

