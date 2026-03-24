Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν πλέον άμεσα και την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το Ιράν διέκοψε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μετά την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα Νότιο Παρς.

Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τουρκία κάλυψε πέρσι περίπου το 14% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από το Ιράν. Παρά τις πληροφορίες αυτές, πηγές που επικαλούνται τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος διαταραχής στην τροφοδοσία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις υπόλοιπες γραμμές προμήθειας, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι οι ροές από τη Ρωσία μέσω των αγωγών TurkStream και Blue Stream, καθώς και από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του TANAP, συνεχίζονται κανονικά. Παράλληλα, τα αποθέματα στις εγκαταστάσεις υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Σηλυβρία και στην Τούζ Γκιολού φέρονται να βρίσκονται σε επίπεδα που μπορούν να καλύψουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσίευματα, η Τεχεράνη είχε προχωρήσει πρόσφατα σε ανάλογη κίνηση και έναντι του Ιράκ, διακόπτοντας αθόρυβα τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη χώρα, με στόχο, όπως αναφέρεται, να διαχειριστεί την αυξημένη εσωτερική ζήτηση και να προστατεύσει τα στρατηγικά της αποθέματα.

ΚΥΠΕ