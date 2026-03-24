Βροχή πυραύλων ανταλλάσσουν Ιράν και Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, με εκρήξεις να σημειώνονται σε Ιερουσαλήμ, Βηρυτό και άλλου.

Πλήγματα ανταλλάσσουν και Φρουροί της Επανάστασης με Κουβέιτ και Μπαχρέιν, μετά από χτυπήματα των δεύτερων σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σοβαρές ζημιές υπέστησαν ενεργειακές υποδομές στην Ισφάχαν και τη Χοραμσάρ στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars. Οι επιθέσεις αφορούσαν ένα κτίριο διοίκησης φυσικού αερίου και μια δομή μείωσης πίεσης, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε γειτονικά σπίτια και πλήρη διακοπή ρεύματος στη Χοραμσάρ.

Η ιρανική Επαναστατική Φρουρά κατήγγειλε ότι πρόκειται για «αμερικανο-ισραηλινή επιθετική ενέργεια» και προειδοποίησε για αντίποινα κατά όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο.

Λίγο μετά τις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν και όπως είχαν προειδοποιήσει οι Φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ, επτά γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας, εξαιτίας ζημιών από πτώση συντριμμιών.

Οι πεζοναύτες των ΗΠΑ

Περίπου 2.200 πεζοναύτες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αναμένεται να εισέλθουν την Παρασκευή στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στη Μέση Ανατολή, την ίδια ημέρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει με την προθεσμία προς το Ιράν για πλήρες άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Στο μεταξύ επτά πρώην παραστρατιωτικοί των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης») ανακοινώθηκε ότι είναι νεκροί μετά από αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράκ. Το πλήγμα στοχοποίησε βάση τους στην επαρχία Άνμπαρ και τραυμάτισε άλλα 13 μέλη της συμμαχίας, κατά την πηγή αυτή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μια ημέρα μετά την πτώση της κατά 10% σε αντίδραση στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει νέες επιθέσεις στο Ιράν, καθώς ο ίδιος χαιρέτισε τις «πολύ καλές» συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Το Brent αυξήθηκε κατά 2,9% στα 102,84 δολάρια, ενώ το West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 3,5% στα 91,20 δολάρια.