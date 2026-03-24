Το Πακιστάν εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει τον ρόλο του ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δηλώνοντας έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντραμπί, ανέφερε στο Al Jazeera ότι η Ισλαμαμπάντ τάσσεται διαχρονικά υπέρ της διπλωματίας ως μέσου διασφάλισης της σταθερότητας στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε πως η Ουάσινγκτον θέλει να βάλει τέλος στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή έως την 9η Απριλίου.

Pakistan is making a push to mediate talks to end the US-Israeli war against Iran, with its powerful army chief holding calls with Trump to find a resolution to the fighting, people familiar with the matter said https://t.co/xLr5r7OzNC March 24, 2026

«Εάν οι πλευρές το επιθυμούν, η Ισλαμαμπάντ είναι πάντα πρόθυμη να φιλοξενήσει συνομιλίες», ανέφερε ο Αντραμπί, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει σταθερά υποστηρίξει τον διάλογο και τη διπλωματία ως τρόπο προώθησης της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει για πέντε ημέρες την απειλή βομβαρδισμού ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε «πολύ καλές» διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί ότι συμμετέχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ωστόσο σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, έχουν λειτουργήσει ως ενδιάμεσοι, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής διεξόδου.

Ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών διαπραγματευτών στην Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, χωρίς, ωστόσο, να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά.

Στο πλαίσιο των εντατικών επαφών, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Κυριακή (22/3), ενώ μία ημέρα αργότερα ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ακολούθησαν ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες του υπουργού Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, με τους ομολόγους του από το Ιράν και την Τουρκία, στο πλαίσιο των προσπαθειών διπλωματικής κινητοποίησης.

Just IN: Pakistan military chief Field Marshal Asim Munir has held a phone call with US President Donald Trump.



— Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has held a phone conversation with Iran's President Pezeshkian.



— Pakistan to host talks between US and Iran in Islamabad… pic.twitter.com/lo3SpdDGjp — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) March 23, 2026

Στόχος η 9η Απριλίου για τον τερματισμό του πολέμου

Στο μεταξύ, την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιδιώξουν τον τερματισμό της σύγκρουσης έως τις 9 Απριλίου γνωστοποίησε Ισραηλινός αξιωματούχος, επικαλούμενος τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το χρονικό αυτό πλαίσιο αφήνει περίπου τρεις εβδομάδες για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και για εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών.

The US has set April 9 as a potential date to end the ongoing war on Iran, amid expectations of upcoming talks between the two sides, Israeli media reported Monday https://t.co/FPrtBUePQZ pic.twitter.com/6XeW5pQk1Y — Anadolu English (@anadoluagency) March 24, 2026

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν, ενισχύοντας τις ενδείξεις για προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ενημερώσει το Ισραήλ σχετικά με επαφές που φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, γεγονός που υπογραμμίζει το περιορισμένο επίπεδο ενημέρωσης της ισραηλινής πλευράς για ορισμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίτευξη συμφωνίας έως την 9η Απριλίου θα μπορούσε να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί το Ισραήλ ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας, προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας συμβολικής κίνησης που θα υπογράμμιζε την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών.

