Η αναζήτηση στρατηγικής εξόδου –ή τουλάχιστον ενός ρεαλιστικού ορίζοντα απεμπλοκής από τις συνέπειες που επιφέρει και στην αμερικανική οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν– φαίνεται να απασχολεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ εντείνεται η προετοιμασία των πεζοναυτών ενόψει πιθανής χερσαίας επιχείρησης.

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή για αναστολή των επιχειρήσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, παραδεχόμενος σε δηλώσεις του στο CNN ότι υπάρχουν «σημαντικά σημεία σύγκλισης» με την Τεχεράνη, μετά τις επαφές με δύο απεσταλμένους του Λευκού Οίκου.

Την ίδια ώρα, όμως, ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται έτοιμος να πατήσει το κουμπί της χερσαίας επιχείρησης, όταν 2.200 πεζοναύτες προετοιμάζονται να μεταβούν στο Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal κι ενώ η διοίκηση Τραμπ ζυγίζει τώρα τις πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

«Χάος» βλέπουν οι Δημοκρατικοί

Ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους, ο Επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ εγκάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο για «χάος, κόστος και διαφθορά» αναφορικά με την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, κατάσταση που εκβάλλει στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών, όπως και στην τιμή των καυσίμων ανά γαλόνι.

Η γενίκευση αυτής της κριτικής απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους ενώ εξελίσσονται οι προκριματικές εκλογές στις ΗΠΑ και ακολουθούν οι ενδιάμεσες, φαίνεται να ενδιαφέρει σοβαρά ως ενδεχόμενο το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς έχουν διαφανεί τα πρώτα τροχιοδεικτικά πυρά και εντός της παράταξής του.

«Στις προηγούμενες ενδιάμεσες εκλογές, η οικονομία συνήθως «ανήκει» στο κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, και φαίνεται ότι φέτος δεν συμβαίνει το ίδιο» ανέφερε στους New York Times ο Νιλ Νιούχαους, ένας βετεράνος Ρεπουμπλικάνος δημοσκόπος, εκτιμώντας ταυτόχρονα πως «ένας πρόωρος τερματισμός του πολέμου και η ραγδαία μείωση των τιμών του φυσικού αερίου θα βοηθήσουν τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν το προβάδισμά τους τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία».

Παρασκήνιο για τις συνομιλίες

Για τον παραπάνω στόχο, προϋπόθεση αποτελεί η άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν, γεγονός που ερμηνεύει την ύπαρξη μυστικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών του διαψεύδει τα περί διαλόγου, την ώρα που το Politico αναδεικνύει τον 64χρονο πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ως πιθανό συνομιλητή – ακόμη και ως ενδεχόμενο μελλοντικό ηγέτη – που θα μπορούσε να βρει ένα modus operandi με τη Δύση, στο μέλλον.

Μάλιστα, η εκκίνηση των μυστικών συνομιλιών φέρεται να έγινε μόλις ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε με κεφαλαία γράμματα στα κοινωνικά του δίκτυα ότι δεν θα επιτεθεί στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές τουλάχιστον μέσα στο επόμενο πενθήμερο, ενεργοποιώντας έτσι το θύλακα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Αν αυτές συνεχιστούν με στόχο μια διπλωματική διέξοδο από την κρίση, τότε τα σημάδια αποκλιμάκωσης στις αγορές και στις τιμές των βασικών προϊόντων διαβίωσης θα είναι ορατές, δίνοντας στον Αμερικανό Πρόεδρο ένα «νικηφόρο αφήγημα», αλλά και τον απαραίτητο χρόνο να μπει με πλεονέκτημα στην κούρσα για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να μην επιθυμεί πλήγμα στο νησί Χαργκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κέντρο του Ιράν, στη λογική ότι θα μπορούσε να επικρατήσει το «μοντέλο Βενεζουέλας» στην αξιοποίηση των πετρελαϊκών πηγών του Ιράν. Παρόλα αυτά, στο Λευκό Οίκο δεν παραγνωρίζουν ότι θα υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης από πλευράς της όποιας νέας ηγεσίας στην Τεχεράνη, ενώ δεν είναι εύκολη υπόθεση η ανάδειξη ενός Ιρανού σε ρόλο «Ντέλσι Ροντρίγκες», όπως τονίζεται.

Στην κατεύθυνση αυτοί, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτιμούν ότι ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, εμφανίζοντας έναν διάδρομο διαπραγματεύσεων ως μια βάσιμη πιθανότητα, αν και οι συνομιλίες δεν έχουν ωριμάσει μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να παράξουν κάποιο άμεσο πολίτικό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επαναφέρουν το σενάριο προώθησης μιας συμφωνίας ειρήνης από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, ώστε ένα πρώτο σχέδιο να υπάρξει στο τραπέζι και των δύο εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να σημειωθεί κάποια πρόοδος στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αν όχι μια πρώτη απόπειρα για κατάπαυση του πυρός.

Ακόμη, όμως, και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί να αποκλιμακώσει την ένταση ιδίως στις αγορές, αλλά και τις μετοχές, ζητούμενο είναι αν θα ακολουθήσουν το μορατόριουμ Τραμπ οι ίδιοι οι Ιρανοί, οι οποίοι κατάφεραν να μεταφέρουν την σύγκρουση από τα θέατρα του πολέμου, στα διεθνή χρηματιστήρια.

