Αντιφατικά μηνύματα για τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν, τους στόχους των ΗΠΑ και την προοπτική διαπραγματεύσεων έχει στείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης την 28η Φεβρουαρίου. Την ώρα που η Τεχεράνη ανταποδίδει με κύματα πυραύλων και drones στον Κόλπο, οι δηλώσεις του Τραμπ παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη στρατηγική και την πορεία των επιχειρήσεων.

Οι εκτιμήσεις Τραμπ για τη διάρκεια του πολέμου

Την 1η Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι η σύγκρουση θα διαρκούσε περίπου τέσσερις εβδομάδες. «Ήταν πάντα διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων – όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), είναι μεγάλη χώρα, θα μας πάρει τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερες», ανέφερε στην Daily Mail.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 9η Μαρτίου, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πόλεμος είχε ήδη «ολοκληρωθεί» και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» των τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων που είχε αναφέρει προηγουμένως, σύμφωνα με δηλώσεις του στο CBS News.

Στις 20 Μαρτίου, μέσω Truth Social, τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη των στόχων τους και εξετάζουν σταδιακή μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, εμφανίστηκε αντίθετος σε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν συμφωνείς σε κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά αφανίζεις τον αντίπαλο», δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Στις 23 Μαρτίου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με μη κατονομαζόμενους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δηλώσεις του στη Φλόριντα.

Διαπραγματεύσεις: Aπό το «πολύ αργά» σε «παραγωγικές συνομιλίες»

Οι δηλώσεις του Τραμπ για ενδεχόμενο διάλογο με το Ιράν έχουν επίσης μεταβληθεί.

Την 1η Μαρτίου δήλωνε στο περιοδικό The Atlantic ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να συνομιλήσει με την Τεχεράνη: «Θέλουν να μιλήσουν και αποδέχθηκα να μιλήσουμε, θα τους μιλήσω λοιπόν».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Μαρτίου, ανέφερε μέσω Truth Social ότι η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν έχει «αφανιστεί» και ότι είναι «πολύ αργά» για συνομιλίες.

Στις 21 Μαρτίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει συνομιλητής από ιρανικής πλευράς. «Δεν υπάρχει κανένας να του μιλήσουμε. Δεν έχουμε κανέναν να του μιλήσουμε. Και ξέρετε τι; Μας αρέσει έτσι», ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, στις 23 Μαρτίου υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάρτηση στο Truth Social.

Το ζήτημα του Στενού του Oρμούζ και ο ρόλος των συμμάχων

Το Στενό του Oρμούζ αποτελεί βασικό στρατηγικό σημείο της σύγκρουσης, καθώς επηρεάζει τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Στις 14 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία σε συνεργασία με τις ΗΠΑ για να διατηρηθεί ανοικτό το Στενό.

Στις 16 Μαρτίου κάλεσε εκ νέου άλλες χώρες να συμμετάσχουν, προτρέποντάς τες να κινηθούν «γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό».

Την επομένη, στις 17 Μαρτίου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ. «Δεν ‘χρειαζόμαστε’ πλέον ούτε θέλουμε τη βοήθεια των χωρών του NATO. Δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ!», ανέφερε μέσω Truth Social.

Στις 20 Μαρτίου επέκρινε χώρες που, όπως υποστήριξε, διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά δεν συνεισφέρουν στην ασφάλεια του Στενού του Oρμούζ.

Οι στόχοι των ΗΠΑ και η ανακήρυξη της «νίκης»

Στο διάγγελμά του στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ είναι η καταστροφή των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν, η εξουδετέρωση του ναυτικού του, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων και ο περιορισμός επιθέσεων από οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, κάλεσε τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί, αναφέροντας: «Πάρτε τον έλεγχο από την κυβέρνησή σας».

Στις 9 Μαρτίου δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον ναυτικό, επικοινωνίες ή αεροπορική δύναμη, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ «εκδρομή», σε συνέντευξή του στο CBS News.

Σε συνέντευξη στο Fox Radio στις 13 Μαρτίου, απαντώντας στο ερώτημα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, δήλωσε: «Όταν το νιώσω στα κόκαλά μου».

Στις 21 Μαρτίου προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Oρμούζ εντός 48 ωρών, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν ιρανικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής

Δύο ημέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει τα πλήγματα κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Οι διαδοχικές τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου καταδεικνύουν μεταβαλλόμενη στρατηγική σε μια σύγκρουση με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη Μέση Ανατολή και τη διεθνή οικονομία.

