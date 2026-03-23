Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες, περίπου 2.200 σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αναμένεται να εισέλθουν την Παρασκευή στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στη Μέση Ανατολή, την ίδια ημέρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει με την προθεσμία προς το Ιράν για πλήρες άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, το αποβατικό USS New Orleans και περίπου 2.200 πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών θα εισέλθουν την Παρασκευή στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, θα χρειαστούν ακόμη λίγες ημέρες μέχρι η μονάδα να φτάσει στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει διατάξει την αποστολή και δεύτερης μονάδας πεζοναυτών στην περιοχή: της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία θα αναπτυχθεί με την ομάδα αμφίβιων πλοίων USS Boxer. Η μονάδα αυτή αναμένεται να αναχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή λίγες εβδομάδες αργότερα.

