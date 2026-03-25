Πολεμικό και διπλωματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή, καθώς η βομβαρδισμοί επιμένουν, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει διαβιβαστεί στο Ιράν σχέδιο 15 σημείων από τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιθέσεις με πυραύλους και drones μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Χτυπήματα δέχθηκαν τις τελευταίες ώρες και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Ιράκ.

Στη διάρκεια της νύχτας σειρήνες σήμαναν στο κεντρικό Ισραήλ. Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι ο στρατός εντόπισε βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς τα κεντρικά τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, έντονες εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη όπου έγινε στόχος κατοικημένη περιοχή. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε οικίες και σε σχολείο, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic. Επιθέσεις αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές του Ιράν, όπως στο Καράτζ, στο Ισφαχάν, στο Σιράζ (στην περιοχή του αεροδρομίου) και στη Χοραμσάχρ.

Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, κερδίζουμε τον πόλεμο

Σε νέες δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο και ότι έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν. Είπε ακόμη ότι έχουν τον έλεγχο της χώρας.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με κάποιον στο Ιράν, αν και δεν ανέφερε με ποιον.

Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιφέρει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αναφέροντας ότι έχουν εξοντώσει την ηγεσία.

Ιρανικός στρατός προς Τραμπ: Μεταμφιέζετε την ήττα σας σε συμφωνία

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραπ για «συμφωνία» είπε ότι «μεταμφιέζει την ήττα του σε συμφωνία».

Ο αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγάρι έκανε τα σχόλια στην κρατική τηλεόραση σε ηχογραφημένη μετάδοση.«Η στρατηγική δύναμη για την οποία μιλούσατε έχει μετατραπεί σε στρατηγική αποτυχία», είπε. «Αυτή που ισχυρίζεται ότι είναι παγκόσμια υπερδύναμη θα είχε ήδη ξεφύγει από αυτό το χάος αν μπορούσε».

Και προσθέτει με νόημα: «Έχουν φτάσει οι εσωτερικές σας συγκρούσεις σε σημείο που διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;»

Το Κουβέιτ στο στόχαστρο νέων επιθέσεων με πυραύλους και drones

Το Κουβέιτ αντιμετώπισε νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε ο στρατός, έπειτα από επιδρομή drone μερικές ώρες νωρίτερα η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο μέσω X.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 25 drones και πύραυλο τη νύχτα

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως αναχαιτίστηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βαλλιστικός πύραυλος.

Σύμφωνα με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας μέσω X, αναχαιτίστηκαν 25 drones και βαλλιστικός πύραυλος, στη μεγάλη πλειονότητά τους στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος του βασιλείου.

Συντρίμμια πυραύλου κατέπεσαν στο Αμμάν της Ιορδανίας

Πύραυλος που, κατά τα φαινόμενα, προερχόταν από την περιοχή του Ιράν, κατέπεσε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε περιοχή κοντά στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε αναχαίτιση του πυραύλου από την ιορδανική αεράμυνα. Τα συντρίμμια κατέπεσαν σε ανοιχτό πεδίο, περίπου 10 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Από την αρχή του πολέμου στην Ιορδανία, χώρα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έχουν καταπέσει 240 πύραυλοι και drone και από αυτά έχουν αναχαιτιστεί 222.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σχεδόν 6%

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποιότητας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, μειώνεται κατά σχεδόν 6% τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως προς τη μεταφορά υδρογονανθράκων, σε «μη εχθρικά» πλοία και τα δημοσιεύματα περί επίδοσης «σχεδίου» 15 σημείων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να τερματιστεί ο πόλεμος.