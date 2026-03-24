Το Πεντάγωνο αναμένεται να διατάξει την αποστολή 3.000 επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ενώ το Reuters μετέδωσε την ίδια πληροφορία επικαλούμενο δύο πηγές.

Κατά το δημοσίευμα, γραπτή διαταγή για την αποστολή των στρατιωτών αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ωρών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυνάμεις προέρχονται από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

🚨A U.S. official told me the Command element of the 82nd airborne division has been directed by the Pentagon to deploy to the Middle East together with an infantry brigade consisting of several thousand troops

🚨This is another significant troops reinforcement in the region… March 24, 2026

Πηγές στη WSJ διευκρίνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η αποστολή της 82ης Αερομεταφερόμενης ανοίγει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια σειρά από στρατηγικές επιλογές.

Το Reuters, επικαλούμενο επίσης δύο πηγές, μετέδωσε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί προς ποια κατεύθυνση θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από αναφορές της 13ης Μαρτίου, σύμφωνα με τις οποίες 5.000 Αμερικανοί πεζοναύτες και ναύτες, μαζί με πλοίο αμφίβιας επίθεσης, κατευθύνονταν ήδη προς την περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας το Ισραήλ, καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ αξιωματούχοι στην Τεχεράνη εκφράζουν ανησυχίες ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να αποτελούν παγίδα.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων σημειώνεται μία ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναβάλουν για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές και ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές, μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

protothema.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ / skai.gr