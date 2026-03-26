Η προκλητικότητα της Τουρκίας φαίνεται να επανέρχεται, με τα τουρκικά αεροσκάφη να παραβιάζουν εννέα φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο, σε περιοχές του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η κίνηση αυτή, έπειτα από αρκετό διάστημα ηρεμίας, φέρνει στο προσκήνιο την συνεχιζόμενη ένταση και τις τουρκικές προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, δύο ζεύγη τουρκικών F-16 σε σχηματισμό, και επιπλέον ένα κατασκοπευτικό CN-235 και δύο drones, προέβησαν συνολικά σε εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Επίσης καταγράφηκαν έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών από τα ίδια τουρκικά αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

