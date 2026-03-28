Με τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας σε οργιώδη άνοδο και τα ποσοστά αποδοχής του στο εσωτερικό των ΗΠΑ σε ελεύθερη πτώση, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος μόνο με σκληρές επιλογές μετά από έναν μήνα πολέμου εναντίον του Ιράν.

Μπροστά του έχει δύο επιλογές:

Να προχωρήσει σε μια μάλλον προβληματική συμφωνία και να αποχωρήσει ή

να κλιμακώσει την επιχείρηση στρατιωτικά, ρισκάροντας μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα μπορούσε να «καταπιεί» την προεδρία του.

Παρά τον πυρετό διπλωματικών επαφών, ο Τραμπ ολοκληρώνει άλλη μία εβδομάδα κοινής αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας παλεύοντας να περιορίσει τη εξαπλούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς το ανυποχώρητο Ιράν διατηρεί ασφυκτικό έλεγχο στις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο και συνεχίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones σε όλη την περιοχή.

Το κεντρικό ερώτημα τώρα, λένε οι αναλυτές, είναι αν ο Τραμπ είναι έτοιμος να τερματίσει ή να κλιμακώσει έναν πόλεμο που έχει προκαλέσει το χειρότερο παγκόσμιο σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία και έχει εξαπλωθεί πολύ πέρα από την περιοχή όπου ξεκίνησε.

Ξορκίζει τον «αιώνιο πόλεμο»

Ο Τραμπ έχει πει σε συνεργάτες του ότι θέλει να αποφύγει έναν «αιώνιο πόλεμο» και να βρει διαπραγματευτική έξοδο, προτρέποντάς τους να τονίζουν ότι η διάρκεια του πολέμου θα είναι 4 έως 6 εβδομάδες εχθροπραξιών.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει απειλήσει με μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες.

Οι διπλωματικές προσεγγίσεις του Τραμπ προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας ειρηνευτικής πρότασης 15 σημείων που εστάλη μέσω παρασκηνιακού διαύλου με το Πακιστάν, δείχνουν μια ολοένα και πιο επείγουσα αναζήτηση διεξόδου. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ρεαλιστικές προοπτικές για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Μόνο κακές επιλογές

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κακές επιλογές από όλες τις πλευρές για να τελειώσει τον πόλεμο», δηλώνει ο Τζόναθαν Πάνικοφ, πρώην αναπληρωτής αξιωματούχος πληροφοριών των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. «Μέρος της δυσκολίας είναι η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το ποιο θα ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επέμεινε ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν «θα ολοκληρωθεί όταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων κρίνει ότι οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί» και ότι ο Τραμπ είχε θέσει σαφείς στόχους.

Κρατώντας ανοιχτές όλες τις επιλογές του, ο Τραμπ αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή και προειδοποιεί το Ιράν για εντατικοποίηση των επιθέσεων, πιθανώς ακόμη και με χρήση χερσαίων δυνάμεων, αν η Τεχεράνη δεν υποκύψει στις απαιτήσεις του.

Οι αναλυτές λένε ότι μια τέτοια επίδειξη δύναμης θα μπορούσε να στοχεύει στη δημιουργία μοχλού πίεσης για παραχωρήσεις από την Τεχεράνη, αλλά εγκυμονεί τον κίνδυνο να σύρει τις ΗΠΑ σε μια ακόμη πιο παρατεταμένη σύγκρουση, με οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος να είναι πιθανό να εξοργίσει πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Μια μεγάλη επίθεση και τέλος

Ένα άλλο πιθανό σενάριο, λένε οι ειδικοί, θα ήταν οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν μια τελική μεγάλη αεροπορική επίθεση στο πλαίσιο της «Operation Epic Fury» για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά την οποία ο Τραμπ θα κήρυττε νίκη και θα αποχωρούσε, λέγοντας ότι οι πολεμικοί στόχοι επιτεύχθηκαν.

Αλλά ένας τέτοιος ισχυρισμός θα ακουγόταν κενός αν δεν ανοίξουν πλήρως τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, κάτι που το Ιράν μέχρι στιγμής αρνείται να επιτρέψει

Ο Τραμπ, που έχει επανειλημμένα ορκιστεί να κρατήσει τις ΗΠΑ έξω από ξένες συγκρούσεις, φαίνεται να δυσκολεύεται να περιορίσει τον επεκτεινόμενο πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ.

Παρότι συνεχίζει να εκδίδει θριαμβευτικές εκτιμήσεις, έχει στρέψει ολοένα και περισσότερο το μήνυμά του προς τον κατευνασμό των όλο και πιο νευρικών χρηματοπιστωτικών αγορών, πιέζοντας ανώτερους συνεργάτες να τονίσουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα

Ωστόσο, η έλλειψη σαφούς στρατηγικής εξόδου ενέχει κινδύνους τόσο για την προεδρική κληρονομιά του Τραμπ όσο και για τις προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες που διακρατούν στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Λάθος υπολογισμός

Το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού του Τραμπ ήταν η έκταση των αντιποίνων της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποίησε τους εναπομείναντες πυραύλους και τα drones του για να πλήξει το Ισραήλ και γειτονικά κράτη του Κόλπου και να κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ, τη δίοδο από όπου περνά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

«Το στοίχημα της ιρανικής κυβέρνησης είναι ότι μπορούν να αντέξουν περισσότερο πόνο για περισσότερο χρόνο από τους αντιπάλους τους, και μπορεί να έχουν δίκιο», εκτιμά ο ο Jon Alterman του Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Πίεση στο εσωτερικό

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι συντριπτικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς και, ενώ το κίνημα MAGA του Τραμπ έχει σταθεί κυρίως στο πλευρό του, ο έλεγχος του Αμερικανού Προέδρου επί της πολιτικής του βάσης θα μπορούσε να εξασθενήσει αν συνεχιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών στα καύσιμα.

Η συνολική αποδοχή του Τραμπ έπεσε στο 36%, το χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα.

Ο Λευκός Οίκος ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου, δήλωσε πρώην ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στο Reuters, επικαλούμενος ανησυχίες Ρεπουμπλικάνων βουλευτών για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.

Σε ένδειξη αυξανόμενης ανησυχίας στους Ρεπουμπλικάνους, ο Αμερικανός βουλευτής Mike Rogers, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, επέκρινε την κυβέρνηση την Πέμπτη επειδή δεν παρείχε αρκετές πληροφορίες για την έκταση της εκστρατείας κατά του Ιράν.

Απαντώντας, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι οι συνεργάτες του Τραμπ είχαν ενημερώσει το Κογκρέσο πολλές φορές πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

