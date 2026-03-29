Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών άφησε ο ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Top Gun» και «Back to the Future».

Ο Τόλκαν πέθανε την Πέμπτη (26/3) στο σπίτι του στο Λέικ Πλάσιντ της Νέας Υόρκης, όπως έκανε γνωστό Σάββατο (28/3) ο ατζέντης του, Τζον Άλκανταρ, όπως μετέδωσε το CNNi.

Ο θρυλικός ηθοποιός, με το αυστηρό ύφος που ενσάρκωσε πρόσωπα σε θέσεις ισχύος, αποτελούσε έναν σημαντικό κρίκο στην ιστορία από κάθε ταινία στην οποία έπαιξε.

Στην ταινία «Back to the Future», ο Τόλκαν υποδύθηκε τον υποδιευθυντή Τζέραλντ Στρίκλαντ, ο οποίος φορούσε παπιγιόν και κοιτούσε αυστηρά στους μαθητές του για τους «μπελάδες» που έφερνε στις αίθουσες του Λυκείου Χιλ Βάλεϊ. Το βλέμμα του ήταν πάντα στραμμένο στον Μάρτι ΜακΦλάι, τον οποίο υποδύθηκε ο Μάικλ Τζέι Φοξ.

«Έχεις σοβαρό πρόβλημα συμπεριφοράς, ΜακΦλάι» λέει μεταξύ άλλων στην ταινία. «Είσαι τεμπέλης. Μου θυμίζεις τον πατέρα σου όταν ήρθε εδώ. Ήταν κι αυτός τεμπέλης».

Ο Τόλκαν εμφανίστηκε επίσης στο «Top Gun» ως ο διοικητής Τομ «Στίνγκερ» Τζάρντιαν. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του, είναι όταν ο Τζάρντιαν ρωτάει τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τομ Κρουζ, τον Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ, για το μέλλον του. Ο Μίτσελ δηλώνει ότι θέλει να γίνει εκπαιδευτής στο πρόγραμμα Top Gun. «Ο Θεός να μας βοηθήσει», απαντά ο χαρακτήρας του Τόλκαν.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο Κάλουμετ του Μίσιγκαν. Αποφοίτησε από το λύκειο στην Αριζόνα και υπηρέτησε στο Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου. Τελικά έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου πέρασε 25 χρόνια παίζοντας θεατρικούς ρόλους. Ήταν μέλος του αρχικού καστ του «Γκλένγκαρι Γκλεν Ρος».

Ο Τόλκαν ήταν παντρεμένος με την Παρμέλι Γουέλς, επί 54 χρόνια, η οποία σε δήλωσή της ανέφερε ότι ο σύζυγός της ήταν επίσης φανατικός συλλέκτης έργων τέχνης και λάτρευε τα ζώα.

cnn.gr