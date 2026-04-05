Ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 κατερρίφθηκε στην Ισφαχάν του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγές από την ιρανική Αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του πληρώματος, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον ή ανεξάρτητη πλευρά.

Η είδηση έρχεται στον απόηχο της διάσωσης του Αμερικανού αξιωματικού της Αεροπορίας, ο οποίος κρυβόταν για πάνω από μία ημέρα στα ιρανικά βουνά, μετά την κατάρριψη ενός F-15.

#BREAKING US C-130 support aircraft was shot down in Iran's Isfahan, says Iranian semi-official Tasnim News Agency, citing Iranian police pic.twitter.com/ggNkfuSKGD — Anadolu English (@anadoluagency) April 5, 2026

