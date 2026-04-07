Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε viral στη Μόσχα, όταν κατά την παρουσία του στο συνέδριο των BRICS+ χορεύει σε techno κομμάτι που επαναλαμβάνει το όνομά του, ένα τραγούδι που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα στη ρωσική σκηνή, κυρίως ανάμεσα στους νεότερους.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από τον Ρώσο DJ Sasha Melior, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Μόσχα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το κομμάτι επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης», και έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση, κατακτώντας τη ρωσική club σκηνή και συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον κυρίως από τη λεγόμενη γενιά Zoomers.

Κατά τη διάρκεια διαλείμματος των υποχρεώσεών του στο συνέδριο των BRICS+, το κομμάτι ακούστηκε στον χώρο, με τον γραμματέα του ΜεΡΑ25 να συμμετέχει στη στιγμή και να χορεύει μαζί με νεολαία που είχε συγκεντρωθεί, δείχνοντας να απολαμβάνει το τραγούδι που φέρει το όνομά του.

This is the man who has been lecturing Western leader for years, accusing them of having an immoral foreign policy. pic.twitter.com/cuENO3Z6jq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2026

Σύμφωνα με τον Ιρλανδό δημοσιογράφο Brian McDonald, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ρωσία και έκανε γνωστό το τραγούδι μέσω ανάρτησής του που έγινε viral, η επιτυχία του συνδέεται με την αναβίωση της techno μουσικής των δεκαετιών του 1990 και των αρχών του 2000.

Όπως ανέφερε, η δημοτικότητα του κομματιού παρουσιάζει μια ειρωνική διάσταση, καθώς πολλοί από τους θαμώνες των clubs που το ακούν «πιθανότατα δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Βαρουφάκης, απλώς τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματος».

Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 March 20, 2026

