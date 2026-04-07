Σοκαρισμένη παρακολουθεί η αμερικανική κοινωνία την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας μιας επτάχρονης από υπάλληλο της εταιρείας διανομής FedEx που έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στο βόρειο Τέξας, όταν ο τελευταίος πήγε στο σπίτι του θύματος για να παραδώσει το χριστουγεννιάτικο δώρο του παιδιού.

Πρόκειται για τον 34χρονο Τάνερ Χόρνερ, οποίος σύμφωνα με τη Daily Mail, σήμερα ομολόγησε την ενοχή του για την αρπαγή και τη δολοφονία της μόλις επτά χρονών Αθένα Στραντ, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη σε δικαστήριο του Τέξας.

Η πιο ανατριχιαστική στιγμή στη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης ήταν όταν παρουσιάστηκε σαν πειστήριο μια φωτογραφία, λίγα μόλις λεπτά μετά την απαγωγή της μικρούλας, που έχει τραβηχτεί από την κάμερα που είχε ο 34χρονος στο φορτηγάκι της εταιρείας που χρησιμοποιούσε. Σε αυτή την ασπρόμαυρη φωτογραφία φαίνεται η μικρούλα με βλέμμα έκπληκτο και όρθια ακριβώς πίσω από το κάθισμα του οδηγού να παρακολουθεί προφανώς σε πλήρη έκπληξη τον Χόρνερ ενώ οδηγεί το όχημα, παίρνοντάς τη μακριά από την οικογένειά της.

Μια τελευταία φωτογραφία που ανατρέπει τα πάντα

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η φωτογραφία αυτή ανατρέπει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και καθ’ ομολογίαν ενόχου ότι χτύπησε κατά λάθος το παιδί με το φορτηγό και το πήρε αναίσθητο μέσα στο όχημα, ενώ στη συνέχεια το στραγγάλισε για να το ξεφορτωθεί.

Ο δράστης είχε μεταβεί στο σπίτι της οικογένειας στη Βόρεια Τέξας για να παραδώσει μια κούκλα Barbie, που επρόκειτο να αποτελέσει ένα από τα βασικά χριστουγεννιάτικα δώρα της μικρής. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους ερευνητές ότι χτύπησε κατά λάθος το παιδί με το φορτηγό του, πανικοβλήθηκε, το άρπαξε και το έβαλε στο όχημα.

Φοβούμενος τις συνέπειες εάν ενημέρωνε τους γονείς της, υποστήριξε ότι στραγγάλισε το κορίτσι μέσα στο φορτηγό και εγκατέλειψε το σώμα της περίπου επτά μίλια από το σπίτι της, δίπλα σε έναν επαρχιακό δρόμο. Η σορός της εντοπίστηκε δύο ημέρες αργότερα.

Ωστόσο, η νέα φωτογραφία φαίνεται να καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι το παιδί τραυματίστηκε κατά λάθος και ότι στη συνέχεια μετέφερε το άψυχο σώμα της.

«Ένοχος, κύριε δικαστά»

Ο Χόρνερ, ο οποίος αρχικά αρνείτο ότι σκότωσε τη μικρή, δήλωσε τελικά ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης παιδιού κάτω των δέκα ετών και για επιβαρυντική απαγωγή. Η διαδικασία πλέον περνά στη φάση επιβολής ποινής, με τους ενόρκους να καλούνται να αποφασίσουν αν θα καταδικαστεί σε θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ ζήτησε από τον κατηγορούμενο να σηκωθεί όρθιος κατά την απαγγελία των κατηγοριών στην έναρξη της δίκης την Τρίτη. Όταν ρωτήθηκε πώς δηλώνει, ο Χόρνερ απάντησε: «Ένοχος, κύριε δικαστά».

Η δίκη συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο παραλείπεται το στάδιο εξέτασης της ενοχής, καθώς ο Χόρνερ την αποδέχθηκε ήδη. Οι ένορκοι θα εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για να καθορίσουν την ποινή.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, η ανθρωποκτονία παιδιού κάτω των δέκα ετών επισύρει τη θανατική ποινή.

Κατά τις εισαγωγικές αγορεύσεις, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος δημιούργησε ένα «πλέγμα ψεμάτων» κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατο της μικρής. Ο εισαγγελέας της κομητείας Γουάιζ, Τζέιμς Στέιντον, προειδοποίησε ότι οι ένορκοι θα δουν βίντεο από την ημέρα της δολοφονίας, το οποίο φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή που η μικρή στραγγαλίστηκε.

«Όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ»

Παρότι η κάμερα είχε καλυφθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η συσκευή κατέγραψε ήχο.

«Κάποιος κάλυψε την κάμερα επειδή δεν ήθελε να δείτε. Μαντέψτε τι; Ο ήχος συνεχίζει να καταγράφεται και θα τον ακούσετε. Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 125 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών», ανέφερε στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ. Κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια και σας λέω να προετοιμαστείτε».

Ο εισαγγελέας υποστήριξε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είπε επανειλημμένα ψέματα στους ερευνητές και ότι «το μόνο αληθινό πράγμα» που είπε ήταν ότι σκότωσε τη μικρή.

«Είναι ψέμα πάνω σε ψέμα, πάνω σε ψέμα»

«Το μοτίβο και το πλέγμα ψεμάτων που δημιούργησε θα είναι δύσκολο να το παρακολουθήσετε. Είναι ψέμα πάνω σε ψέμα, πάνω σε ψέμα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην αρχική εκδοχή του κατηγορουμένου, είπε ότι υποστήριξε πως χτύπησε το παιδί με το φορτηγό και πανικοβλήθηκε επειδή φοβήθηκε ότι θα έχανε τη δουλειά του ή ότι το παιδί θα τον κατήγγελλε. «Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό, σε καμία μορφή», είπε.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον Χόρνερ αν η μικρή ήταν ζωντανή, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Δεν ήταν ζωντανή όταν την έβαλα στο φορτηγό».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως το παιδί ήταν ζωντανό και χωρίς τραυματισμούς όταν μπήκε στο όχημα.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, επικαλέστηκε τα σωματικά και ψυχικά προβλήματα του κατηγορουμένου. Οι δικηγόροι ανέφεραν ότι είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Asperger σε νεαρή ηλικία και ότι είχε εκτεθεί σε μόλυβδο κατά τα χρόνια της ανάπτυξής του. «Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας ή γιατρός για να γνωρίζει ότι ο μόλυβδος έχει τρομερές επιπτώσεις στον εγκέφαλο», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Στίβεν Γκόμπλ.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τα στοιχεία σε βάρος του πελάτη του είναι συντριπτικά και ζήτησε από τους ενόρκους να λάβουν υπόψη την οικειοθελή δήλωση ενοχής κατά την απόφαση για την ποινή.

«Τα ισόβια είναι μια τρομερή τιμωρία»

Υποστήριξε ότι η ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης αποτελεί ήδη «μια τρομερή τιμωρία» και κάλεσε το δικαστήριο να επιλέξει αυτή την ποινή αντί της εκτέλεσης.

Ο Χόρνερ συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε η σορός της μικρής. Φέρεται να ομολόγησε στην αστυνομία ότι απήγαγε το παιδί κατά τη διάρκεια παράδοσης στο σπίτι της οικογένειας.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023, σώμα ενόρκων στην κομητεία Γουάιζ απήγγειλε επίσημα κατηγορίες για απαγωγή και δολοφονία.

Πέραν της υπόθεσης ανθρωποκτονίας, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού σχεδόν μία δεκαετία νωρίτερα, καθώς και τρεις επιπλέον κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου το 2013 στο Φορτ Γουόρθ.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν υποστηρίξει ότι η διάγνωση αυτισμού θα πρέπει να αποκλείσει την επιβολή της θανατικής ποινής. Σε αίτηση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο, ανέφεραν ότι «η διαταραχή αυτιστικού φάσματος μειώνει την ηθική ευθύνη του κ. Χόρνερ, αναιρεί τον ανταποδοτικό και αποτρεπτικό σκοπό της θανατικής ποινής και τον εκθέτει σε απαράδεκτο κίνδυνο εσφαλμένης επιβολής της».

«Κάθε ανάσα που παίρνει είναι μία ανάσα που η κόρη μου δεν παίρνει»

Η μητέρα της μικρής, Μέιτλιν Γκάντι, έχει ταχθεί έντονα υπέρ της επιβολής της θανατικής ποινής για τον δολοφόνο της κόρης της.

Σε δήλωσή της μετά την απαγγελία κατηγοριών, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το σώμα ενόρκων για τον ρόλο του στη διαδικασία, τονίζοντας ότι η εξέταση των στοιχείων της απαγωγής και δολοφονίας της επτάχρονης κόρης της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

«Εκτιμώ τη συνεχή στήριξη όλων και το γεγονός ότι κρατούν ζωντανό το όνομα και τη μνήμη της Αθένα. Αγκαλιάστε τα παιδιά και τους αγαπημένους σας. Σε κανέναν δεν είναι εγγυημένη η επόμενη ημέρα», ανέφερε.

«Υποστηρίζω τη θανατική ποινή, σε οποιαδήποτε ποινή κι αν καταλήξει το δικαστήριο. Κάθε ανάσα που παίρνει είναι μία ανάσα που η κόρη μου δεν παίρνει. Αν μπορούσα να καθίσω απέναντί του, θα του έλεγα ότι δεν είναι τίποτα, ενώ η Αθένα είναι τα πάντα – και θα φροντίσω να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι εκείνος δεν είναι τίποτα και ότι εκείνη είναι τα πάντα», πρόσθεσε η πονεμένη μητέρα.

Αγωγή κατά της FedEx

Ο πατέρας της μικρής, Τζέικομπ Στραντ, κατέθεσε αγωγή κατά της FedEx το 2022, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επαρκή έλεγχο του παρελθόντος του κατηγορουμένου πριν από την πρόσληψή του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε μετά τον θάνατο της μικρής: «Μοιραζόμαστε τη συλλογική θλίψη για αυτή τη τραγική απώλεια και οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια της Αθένα Στραντ. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».

protothema.gr