«Δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μιλά για σχέδιο 15 σημείων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ένα από τα βασικά σημεία του Ιράν για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν στενά» με το Ιράν, αλλά «δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου».

Ένα από τα χαρακτηριστικά του 10-σημείων σχεδίου ειρήνης που είχε αναφερθεί προηγουμένως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ήταν το δικαίωμα της χώρας να εμπλουτίζει ουράνιο.

