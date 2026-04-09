Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κηδεία άντρα στο Μεξικό, όταν δύο πενθούσες γυναίκες ανακάλυψαν ότι είχαν και οι δύο τον ίδιο – νεκρό πλέον – εραστή.

Ο σοκαριστικός καβγάς ξέσπασε όταν μία από τις μαυροφορεμένες γυναίκες που στεκόταν δίπλα στο φέρετρο, ψιθύρισε ένα τρυφερό αντίο στον εκλιπόντα: «Αγάπη μου, θα μου λείψεις».

Την ίδια στιγμή, μία άλλη γυναίκα πετάχτηκε όρθια και ρώτησε την δακρυσμένη προλαλήσασα : «Ποια είσαι εσύ;»

Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εκλιπόντα, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς αποδείχθηκε ότι και οι δύο είχαν τον ίδιο σύντροφο.

Η στιγμή που οι δύο γυναίκες ανακάλυψαν ότι είχαν τον ίδιο – νεκρό πλέον – εραστή

Οι ερωμένες του νεκρού πιάστηκαν στα χέρια, με πλάνα να δείχνουν το καπάκι του φέρετρου να γλιστράει, πριν προσπαθήσει να τις χωρίσει ένας άλλος άντρας που παρευρίσκονταν στην κηδεία.

«Κόντεψαν να τον σκοτώσουν δεύτερη φορά»

Το τραγελαφικό συμβάν καταγράφηκε σε κηδεία στη Βερακρούζ του Μεξικό και το βίντεο έγινε viral στο Instagram, με περισσότερες από 150.000 προβολές και εκατοντάδες σχόλια.

iefimerida.gr