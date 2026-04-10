Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια πρόεδρος το 2024 Κάμαλα Χάρις, δήλωσε τη Μεγαλη Παρασκευή σε Αφροαμερικανούς ακτιβιστές ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει και πάλι υποψηφιότητα για την προεδρία.

«Ίσως. Το σκέφτομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε ευθέως αν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028 κι αφού το κοινό την είχε υποδεχθεί με την προτροπή να το κάνει.

Τα σχόλια της Χάρις έγιναν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του National Action Network, όπου περισσότεροι από έξι πιθανοί υποψήφιοι εμφανίστηκαν αυτή την εβδομάδα, ελπίζοντας να κερδίσουν έδαφος μεταξύ των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων – οι οποίοι αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα εκλογικά σώματα των Δημοκρατικών.

Η επόμενη προεκλογική περίοδος των Δημοκρατικών δε θα ξεκινήσει ουσιαστικά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά το συνέδριο αυτής της εβδομάδας παρουσίασε μια σειρά Δημοκρατικών που ήδη ανταγωνίζονται για θέση σε έναν διαγωνισμό που προμηνύεται πολυπληθής.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν υπάρχει ένα σαφές, πρώτο φαβορί.

Η Χάρις, η πρώτη μαύρη γυναίκα αντιπρόεδρος της χώρας και υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ήταν η μόνη που χειροκροτήθηκε από το όρθιο κοινό ενώ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο του 2028, αυτή την εβδομάδα.

