Η Ισπανία επαναλειτούργησε τη Δευτέρα (13/04) την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, λίγες μόνο ημέρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να σημειώσουν πρόοδο στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο Πακιστάν.

«Μαζί με την αφοσιωμένη ομάδα μου, επαναλειτούργησα σήμερα την Ισπανική Πρεσβεία στην Τεχεράνη, προκειμένου να συνεισφέρω στις προσπάθειες για την ειρήνη από κάθε δυνατή πλευρά», δήλωσε ο Ισπανός πρέσβης στο Ιράν, Αντόνιο Σάντσεζ-Μπενεντίτο Γκασπάρ, στο X.

Volvemos a Teherán.

La Embajada de España en Irán reabre tras el alto el fuego. El Embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto al equipo diplomático y personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz. April 13, 2026

Πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση «Epic Fury» κατά του Ιράν.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, ανακοίνωσε στις 30 Μαρτίου ότι η Ισπανία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της ή τις στρατιωτικές της βάσεις, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων κοινής εκμετάλλευσης, για πολεμικούς σκοπούς.

Οι Ισπανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή τους στην εκεχειρία και την αποδοκιμασία τους για τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές της εκεχειρίας από την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας την περασμένη Τετάρτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στο Χ την Τετάρτη ότι «οι εκεχειρίες είναι πάντα καλά νέα», αλλά επισήμανε ότι η Ισπανία δεν θα επικροτήσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλουν εκείνοι που ξεκίνησαν τον πόλεμο.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα επαινέσει όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται με ένα κουβά», δήλωσε ο Σάντσεζ, προτρέποντας σε περαιτέρω διπλωματικές προσπάθειες.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση την ίδια ημέρα, ο Σάντσεθ καταδίκασε έντονα τον αποκλεισμό του Λιβάνου από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «περιφρόνηση της ζωής και του διεθνούς δικαίου».

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε επίσης τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει και τις αντιτρομοκρατικές ενέργειες και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ.

