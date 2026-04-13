Ο Ντόναλντ Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση που εμφανίζεται ως Ιησούς Χριστούς με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά τον σάλο που προκάλεσε.

Η πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και μέσα στον ίδιο τον πολιτικό και ιδεολογικό του χώρο, οδηγώντας τελικά στη διαγραφή της, αναφέρει ο Guardian στο ρεπορτάζ του.

Σφοδρές αντιδράσεις από την ανάρτηση του Τραμπ

Η εικόνα, που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίαζε τον Αμερικανό πρόεδρο ως μια μορφή που παρέπεμπε στον Ιησού Χριστό, να εκπέμπει θεϊκό φως και να θεραπεύει έναν ασθενή.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social και μέσα σε λίγες ώρες πυροδότησε κύμα αντιδράσεων, κυρίως από συντηρητικούς και χριστιανούς υποστηρικτές του Τραμπ.

Το αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι η κριτική δεν προήλθε από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά από πρόσωπα που παραδοσιακά τον στηρίζουν.

Η Ράιλι Γκέινς, παρουσιαστής του Fox News και συντηρητικός σχολιαστής εξέφρασε δημόσια την απορία της για το περιεχόμενο της ανάρτησης, τονίζοντας ότι «λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό» και πως «ο Θεός δεν πρέπει να γελοιοποιείται».

«Εξωφρενική βλασφημία»

Παρόμοιο ήταν το ύφος της Μέγκαν Μπάσαμ, συντάκτης της συντηρητικής εφημερίδας Daily Wire, η οποία χαρακτήρισε την εικόνα «εξωφρενική βλασφημία» και κάλεσε τον Τραμπ να ζητήσει συγχώρεση.

Η επίσης συντηρητική συντάκτης, Ίζαμπελ Μπράουν έκανε λόγο για «αηδιαστική και απαράδεκτη» ανάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από τη θρησκευτική πίστη.

Η εικόνα δεν ήταν πρωτότυπη δημιουργία του Τραμπ. Είχε εμφανιστεί αρχικά σε άλλη πλατφόρμα από τον Νικ Άνταμς, ο οποίος συχνά δημοσιεύει περιεχόμενο υπέρ του Τραμπ με βιβλικές αναφορές. Η κατακραυγή δεν περιορίστηκε σε γνωστά πρόσωπα. Ακόμη και χρήστες της ίδιας της πλατφόρμας Truth Social -όπου συνήθως κυριαρχεί η υποστήριξη προς τον Τραμπ -ξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους.

Το περιστατικό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι προηγήθηκε ένταση μεταξύ του Τραμπ και του Πάπα Λέοντα XIV, με αφορμή δηλώσεις του ποντίφικα για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «αδύναμο», ενώ ο ίδιος ο Λέων δήλωσε ότι δεν φοβάται την κυβέρνησή του και θα συνεχίσει να μιλά για όσα συμβαίνουν στον κόσμο.

iefimerida.gr