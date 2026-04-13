Ο Πάπας Λέων σήκωσε τη Δευτέρα το γάντι απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και ξεκαθάρισε στο Reuters ότι σκοπεύει να συνεχίσει να μιλά κατά του πολέμου, μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Αλγέρι, όπου ο πρώτος Αμερικανός πάπας ξεκινά μια δεκαήμερη περιοδεία σε τέσσερις αφρικανικές χώρες, ο ποντίφικας ανέφερε επίσης ότι το χριστιανικό μήνυμα διαστρεβλώνεται».

«Δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του», επισήμανε ο Λέων στο Reuters. «Δεν πιστεύω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαστρέβλωσης όπως κάνουν ορισμένοι».

«Θα συνεχίσω να μιλάω με όλη μου τη δύναμη κατά του πολέμου, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να αναζητήσω δίκαιες λύσεις στα προβλήματα» υπογράμμισε ο ηγέτης της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο σήμερα», είπε ο Λέων. «Πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι σκοτώνονται. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να υψώσει ανάστημα, και να πει ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος».

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Βατικανού απάντησε στα καυστικά σχόλια προς τον Πάπα, λέγοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ βάζει στο στόχαστρο «μια ηθική φωνή επειδή δεν μπορεί να την περιορίσει».

«Ο Πάπας είναι αδύναμος, δεν είμαι θαυμαστής του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε σε ειρωνικά σε δημοσιογράφους την Κυριακή ότι δεν είναι ακριβώς «μέγας θαυμαστής» του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ -μια ημέρα έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του αμερικανού προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας- ενώ μερικές ώρες νωρίτερα του επιτέθηκε φραστικά μέσω Truth Social χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο».

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει γενικά στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιούσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει μακροσκελή ανάρτηση εναντίον του πάπα, προσάπτοντάς του φύρδην μίγδην πως υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών εξοπλισμών του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και ότι συναντήθηκε με συμπαθούντες του δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα – μεταξύ άλλων.

«Δεν θέλω έναν πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, διότι κάνω αυτό ακριβώς για το οποίο εκλέχτηκα, με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή μειώνω την εγκληματικότητα σε ιστορικό χαμηλό και δημιουργώ το σπουδαιότερο χρηματιστήριο στην ιστορία», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

