Το Ιράν δεν επιδιώκει στρατιωτική σύγκρουση αλλά προκρίνει τον διάλογο, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις ή επιβολή όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η χώρα του επιδιώκει πολιτική λύση μέσω διαλόγου και όχι στρατιωτική αντιπαράθεση, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί πιέσεις ή τελεσίγραφα, επισημαίνοντας ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της αμερικανικής πολιτικής γραμμής ή εξαναγκασμού σε παράδοση θα αποτύχει.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν άσκησε έντονη κριτική σε στρατιωτικές ενέργειες που, όπως υποστήριξε, πλήττουν αμάχους και κρίσιμες υποδομές. «Ποια δικαιολογία υπάρχει για τη στόχευση πολιτών, επιστημόνων, παιδιών και την καταστροφή ζωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αρχών;» διερωτήθηκε.

