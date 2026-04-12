Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέδωσε μια σύντομη δήλωση στο X, σχολιάζοντας τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη μόνιμη επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Εάν η αμερικανική κυβέρνηση εγκαταλείψει τον ολοκληρωτισμό της και σεβαστεί τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους, σίγουρα θα βρεθούν τρόποι για την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε.

«Επαινώ τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, ειδικά τον αγαπητό μου αδελφό κ. Δρ. Καλιμπάφ, και τους λέω “Ο Θεός να σας δώσει δύναμη”», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας.

اگر دولت آمریکا دست از تمامیت‌خواهی بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راه‌هایی برای دستیابی به توافق پیدا می‌شود.

به اعضای هیئت مذاکره کننده به ویژه برادر عزیزم آقای دکتر قالیباف خدا قوت می‌گویم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 12, 2026

