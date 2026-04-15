Tην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να αποκλείσει το Ιράν στην περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών του, θεωρώντας ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι ΗΠΑ διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

JUST IN: 🇮🇷 Iran's military spokesperson warns they will disrupt Red Sea shipping if US blockade continues on the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/jmEIQqsJoF April 15, 2026

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

