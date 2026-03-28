Εφιαλτικά σενάρια για την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ασίας φέρνει στο προσκήνιο η εμπλοκή των Χούθι στο πλευρό του Ιράν απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός για τη ναυτιλία. Οι Χουθι που ελέγχουν το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ εκεί που η Ερυθρά Θάλασσα συνορεύει με τον Ινδικό Ωκεανό έχουν χτυπήσει με πυραύλους αλλά και drones εμπορικά πλοία τα προηγούμενα χρόνια. Χάθηκαν ζωές ναυτικών και βυθίστηκαν πλοία. Η Ερυθρά που ενώνει τη διώρυγα του Σουέζ με τον Ινδικό Ωκεανό είχε «κλείσει» για τα περισσότερα πλοία τα οποία έκαναν τον γύρο της Αφρικής από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Ωστόσο τώρα η κατασταση είναι χειρότερη. Γιατί ήδη το Ιράν έχει κλείσει de facto και το Στενό του Ορμούζ από όπου πλέουν όσα πλοία θέλουν να εισέλθουν η να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Περιοχή από όπου εξάγεται περίπου το 20% του αργού πετρελαίου.

Αυτο είχε σαν αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία να εκτρέψει μεσω αγωγού περίπου 5 εκατ βαρέλια από τα 7 εκατ που εξάγει καθημερινά στο Γιανμπου που βρίσκεται στην Ερυθρά.

Όπως επεσήμαναν στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας στη «Ν» αν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε εμπορικά πλοία και κλείσουν ξανά το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, τα δεξαμενόπλοια αντί να βγαίνουν στον Ινδικό μέσω της Ερυθράς θα αναγκαστούν να επιστρέφουν στη Μεσόγειο να βγαίνουν στον Ατλαντικό και μέσω του γύρου της Αφρικής να συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την Ασία.

Ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη αυξάνει κατακόρυφα τα τονομιλια και τις ημέρες του ταξιδιού δημιουργώντας μεγάλη έλλειψη διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας.

Ενδεικτικό δε της έλλειψης που υπάρχει ήδη σε διαθέσιμη χωρητικότητα είναι το χθεσινό κλείσιμο ενός τάνκερ από τον Κόλπο Αμερικής προς το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι του ποσού ρεκόρ των 300.000 δολαρίων την ημέρα.

Ερωτηματικό είναι εοθση και εφόσον οι Χουθι επιτεθούν ξανά κατά εμπορικών πλοίων κατά πόσο χώρες όπως οι ΗΠΑ ο Καναδάς και της Λατινικής Αμερικής θα μπορούν να καλύψουν τη υπερβάλλουσα ζήτηση για πετρέλαιο από τις χώρες της Ασίας και της Άπω Ανατολής.

Διαβεβαιώσεις…

Τις τελευταίες ημέρες είχαν δημιουργηθεί έντονες ανησυχίες για την κατάσταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις προειδοποιήσεις τόσο των Χούθι της Υεμένης όσο και Ιρανών αξιωματούχων ότι ενδέχεται οι πρώτοι να εμπλακούν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, κλείνοντας ουσιαστικά, μετά τα Στενά του Ορμούζ, και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε έμφραγμα στις ροές του αργού πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές.

Ωστόσο, το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (Humanitarian Operations Coordination Center-HOCC) που ίδρυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το οποίο ασχολείται με την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε στη Lloyd’s List ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά με τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την πλωτή οδό μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ως προς αυτό και προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να αποτραπεί η συνέχιση του εμπορίου», ανέφερε το HOCC.

«Όπως μπορείτε να δείτε, δεκάδες πλοία, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοφόρων, διέρχονται από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ κάθε μέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοκρατία της Υεμένης παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς και στη διασφάλιση της ελεύθερης ροής του εμπορίου», ανέφερε

Πρόκειται για το νοτιότερο αλλά το πλέον στενό σημείο της Ερυθράς Θάλασσας. Το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν (Ινδικός Ωκεανός), έχει πλάτος περίπου 30 χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του μεταξύ των ακτών της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο και του Τζιμπουτί στην Αφρική.

Χωρίζεται από το νησί Περίμ (Perim) σε δύο κανάλια, εκ των οποίων το ανατολικό (Bab Iskender) είναι το κύριο ναυτιλιακό πέρασμα, με πλάτος περίπου 4 χλμ., ενώ το δυτικό είναι ευρύτερο (περίπου 25 χλμ.). Πρόκειται για την περιοχή που στη φάση του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στην Παλαιστίνη οι Χούθι είχαν επιτεθεί σε δεκάδες πλοία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες ναυτικών αλλά και βυθίσεις πλοίων.

Τότε μάλιστα, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, κυρίως δεξαμενόπλοιων και containerships, είχαν σταματήσει να πλέουν από και προς το Σουέζ, προτιμώντας για λόγους ασφαλείας να κάνουν τον γύρο της Αφρικής από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

